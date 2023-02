Die Hotspots des österreichischen Marktes für Logistikimmobilien sind bekannt: Wien, Graz und Linz. Rund 2,65 Millionen Quadratmeter Logistikflächen – und somit 49 Prozent des Gesamtbestandes an den drei Hotspots – befinden sich in und um Wien.

„Das ist nicht genug, um die Nachfrage bedienen zu können“, kommentiert Franz Kastner, Associate Director Industrial & Logistics bei CBRE im Rahmen des jüngst veröffentlichten Reports „Logistikmarkt Österreich 2021“. Zudem seien die Möglichkeiten der Entwickler und Eigennutzer durch die schwindenden Grundstücksreserven im Speckgürtel von Wien zunehmend limitiert.

Im Jahr 2020 belief sich der Flächenumsatz – eigengenutzte sowie vermietete Flächen – in und um Wien auf rund 302.000 Quadratmeter, davon wurden ca. 122.000 an Fremdnutzer vermietet, was einer Steigerung von rund 27% gegenüber dem Jahr 2019 und einem neuen Höchstwert entspricht. Auch die Spitzenmiete ist mit EUR 5,60 Euro pro Quadratmeter und Monat um 2% gestiegen – Tendenz weiter steigend.