Die von Mondi und Amazon entwickelte Verpackungslösung wurde speziell für den Online-Handel konzipiert und wird seit September 2024 in Europa eingesetzt. Ziel war es, eine recyclebare Alternative zu Plastikpolstern zu schaffen, die den Schutz von Waren sicherstellt.



Die Protective Mailers bestehen aus Kraftpapier und offenem Wellenmaterial, das als Polsterung dient. Diese Konstruktion reduziert Gewicht und Materialaufwand und verbessert gleichzeitig die Effizienz der Lieferketten.



Laut Thais Blumer, Europäische Leiterin für nachhaltige Verpackungen bei Amazon, vereint die Verpackung praktische Handhabung, Schutz und Recyclingfähigkeit in einem Produkt.

Amazon selbst investiert hohe Summen in nachhaltige Verpackungen und hat etwa sämtliche Plastik- durch Papierverpackungen ersetzt, einige Produkte kommen sogar gänzlich ohne aus. Dabei gibt es im Amazon Entwicklungszentrum in Italien - dem einzigen in Europa - zahlreiche Innovationen, nicht nur in Sachen Verpackung.