Der Universal Robotic Labeller (URL) ist eine automatische Hochgeschwindigkeits-Etikettiertechnologie, die die Platzierung und Haftung von Etiketten auf unregelmäßigen Oberflächen verbessern soll. Seine Innovation liegt in der Fähigkeit, verschiedene Arten und Abmessungen und unregelmäßig geformte Produkte zu etikettieren. Durch das Aufbringen kleinerer Etiketten können Verpackungsmaße reduziert werden, Etiketten können außerdem auch auf Papierverpackungen, die unregelmäßig geformt sind, oder direkt auf Produktverpackungen aufgebracht werden.



Der Universal Item Sorter (UIS) sorgt dafür, dass Produkte effizient in die Versandstellen sortiert werden. iBOTs genannte multidirektionale Shuttles bringen Artikel zu einem Behälter, der bereits auf den endgültigen Bestimmungsort abgestimmt ist. Das UIS stelle Sicherheit und Ergonomie am Arbeitsplatz in den Vordergrund. Durch den Einsatz intelligenter Technologie minimiere es die körperliche Belastung der Mitarbeiter, heißt es von Amazon. Darüber hinaus bietet das UIS eine platzsparende Sortiermöglichkeit: Es kann bis zu 40 verschiedene Behälter für 40 verschiedene Zielorte auf einer kompakten Grundfläche aufnehmen, wodurch Amazon weniger Platz und Energie verbraucht.



Der Automated Tote Retriever (ATR) ergänzt das UIS (Universal Item Sorter), um Prozesse zu optimieren und die Sicherheit und Ergonomie für die Mitarbeiter zu verbessern. Ein mit dem UIS verbundenes Shuttle bewegt sich auf einer Schiene über die gesamte Länge der UIS-Wand und erhält eine Benachrichtigung, wenn ein Behälter voll ist. Daraufhin bewegt sich das Shuttle auf den vollen Behälter zu und ersetzt ihn mit einem speziellen Greifer durch einen leeren Behälter. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, setzt das UIS die Auslieferung der Artikel an diesen Ort fort und wiederholt den Prozess nahtlos. Durch die Automatisierung des Behälterwechsels reduziert das ATR den manuellen Aufwand, was zu einem schlankeren und ergonomischeren Arbeitsablauf und so zu weniger Hebearbeiten für die Mitarbeiter führt.



Der Bag Containerization Matrix Sorter (BCMS) identifiziert und gruppiert Pakete mit demselben Endziel innerhalb der Fulfillment-Zentren. Das System kategorisiert Pakete in Transporttaschen, die für die Zustellung auf der letzten Meile bereit sind. Dadurch wird vermieden, dass ein und dasselbe Paket in einem Fulfillment- und in einem Sortierzentrum zweimal angegriffen wird.



Der Automated Guided Cart (AGC) ist ein flacher, autonomer Roboter auf Rädern, der unter Stapel leerer Behälter gleitet und diese automatisch durch die Lager transportiert. Auf diese Weise müssen die Mitarbeiter keine schweren Lasten mehr über lange Strecken schieben oder tragen. Sensoren an der Unterseite des Roboters lesen ein Magnetband auf dem Boden, um sich selbst zu navigieren, während Sicherheitsscanner erkennen, ob sich Personen oder Hindernisse im Weg befinden, sodass der AGC verlangsamen oder anhalten kann, bis der Weg frei ist.



Der Flat Sorter Robotic Induct (FSRI) sorgt dafür, dass Pakete reibungslos, gleichmäßig und geordnet durch das Logistikzentrum laufen. Mit intelligenten Vision-Sensoren erkennt er Pakete, wo auch immer sie auf dem Förderband landen, und ein raffinierter Roboterarm schwingt sich heran, um sie aufzuheben und auf den Weg zu schicken. Außerdem verwendet die "Hand" des Roboters Saugnäpfe, um alle Arten von Paketen greifen zu können.



Die RTP-Technologie (Robotic Tote Palletizer) ist ein wesentlicher Bestandteil des Palettierungsprozesses bei Amazon. Er besteht aus zwei Roboterarmen, die mehrere Behälter zu doppelt gestapelten Paletten zusammenfassen. Der erste Arm sammelt drei oder vier Lagen von Behältern auf einer einzigen Palette, während der zweite Arm zwei Paletten übereinander stapelt, so dass eine Einheit entsteht. Der RTP bindet alles mit Bändern zusammen und versieht es mit einem Versandetikett, bevor ein Mitarbeiter den Doppelstapel in einen für die Versandrampe bestimmten Anhänger befördert.



Amazons automatisierte Verpackungstechnologie stellt bei Bedarf passgenaue Papiertüten her, indem sie Artikel scannt und die richtige Papiermenge berechnet, die für eine schnelle und präzise Verpackung benötigt wird. Durch den Einsatz von Heißsiegeltechnik wird jeder Beutel gesichert und der Leerraum minimiert. Durch das Verpacken der Artikel in 100 % recycelbare Leichtpapierverpackungen, die passgenau und ohne Polsterung hergestellt werden, tragen die Maschinen dazu bei, im Durchschnitt mehr als 26 Gramm Verpackung pro Sendung zu vermeiden. Die von Amazon verwendeten Leichtpapiersäcke sind bis zu 90 Prozent leichter als Pappkartons ähnlicher Größe.



Der Amazon Robotics (AR) Floor ist das Herzstück eines Logistikzentrums um Waren zu lagern und zu kommissionieren. Tausende Transportroboter bewegen die gelben Regale, um sie zu ergonomischen Arbeitsplätzen und zurück in den Lagerbereich zu bringen. Die Artikel kommen zu den Mitarbeitern, anstatt die Mitarbeiter zur Ware. Das erspart Mitarbeitern lange Wege beim Transport von Artikeln.