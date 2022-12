Nach einer erfolgreichen Testphase mit rund 1.600 Platten am Standort in Schwarzach führte Transgourmet die Transportsicherung Schritt für Schritt an den einzelnen Standorten ein. Im

Frühling kam der neue Gastronomiegroßmarkt in Zell am See hinzu, im Herbst 2022 der Standort

Salzburg. Wenn Transportware entnommen wird, werden die Platten seitlich am Behälter angebracht,

der nach dem Gebrauch wieder verschlossen werden kann. Dabei wird die Platte mithilfe von zwei

Bändern an den Vertikalstreben des Roll-Containers eingehakt. „Die Vorteile sind zum einen eine

hundertprozentige Sicherung der zu transportierenden Waren und zum anderen die weiterhin

vorhandene Stapelbarkeit der Rollcontainer“, sagt Martin Köllner.



Der RS-Systems Inhaber stand bei Transgourmet vor der Herausforderung, dass Strukturkammerplatten nicht exakt auf die Rollbehälter der Transgourmet passten. Er passte die Transportsicherung an, indem er die Platten etwas breiter und länger anfertigen ließ, um einen sicheren Transport der Ware zu garantieren.