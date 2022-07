Mittlerweile zählt das Fiege Mega Center Ibbenbüren mit 155.000 Quadratmetern Logistikfläche, gut 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 55 Millionen Teilen im Warenausgang pro Jahr zu den großen Logistikzentren in Europa. Damit werden benötigte Flächen immer größer, Wege bei der Kommissionierung mitunter länger. Hier unterstützt bei Fiege nun das I-basierte Exoskelett Cray X von German Bionic.



Der kleine und leichte Power-Suit lässt sich wie ein Rucksack umschnallen. Das Exoskelett bietet bis zu 30 Kilogramm Unterstützung pro Hebevorgang an manuellen Arbeitsplätzen, eine aktive Laufunterstützung und ist zugleich über die German Bionic IO-Plattform in den digitalen Workflow integriert. Damit skönnen Mensch und Maschine nahtlos und intuitiv miteinander interagieren.



„Wir haben neben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an unserem Standort bereits Pick-Roboter, Push-Tray-Sorter und Sortieranlagen im Einsatz, doch es gibt eine ganze Reihe von wiederkehrenden Aufgaben, die sich rein durch Automatisierung nicht lösen lassen”, erklärt Detlev Hornhues, Niederlassungsleiter am Fiege-Standort in Ibbenbüren. „Und genau hier möchten wir ansetzen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem intelligenten Cray X die wichtige manuelle Arbeit an unserem Standort optimieren und insbesondere unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich bei ihrer Arbeit unterstützen.“



Sobald man das Cray X einschaltet, verbindet es sich über LTE oder Wifi mit der Systemplattform German Bionic IO und beginnt seine präventive und unterstützende Aufgabe, nämlich körperlich anstrengende und repetitive Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger anstrengend und ergonomischer zu gestalten. Dafür versorgt das KI-basierte Cray X den jeweiligen Träger bei seinen Tätigkeiten mit zusätzlicher, externer Energie – und lernt dabei täglich hinzu.