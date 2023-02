Storebox eröffnet nun die erste Filiale in Kooperation mit Forstinger in Wien. Forstinger setzt dabei auf das Selfstorage-Konzept von Storebox und bietet auf diese Weise eine bessere Auslastung der Geschäftsfläche. Die Selfstorage-Fläche in der Pragerstraße beläuft sich auf 377 Quadratmeter und bietet insgesamt 77 Lagerabteile.



“Gemeinsam mit unseren Kooperationspartner:innen bauen wir ein multifunktionales Lager-und Logistiknetzwerk auf und schaffen auf diese Weise innovative Lösungen auf der letzten Meile für die Zukunft”, so Johannes Braith, CEO und Co-Founder von Storebox.



Für die optimale Nutzung von Geschäftsflächen und um Leerstände zu vermeiden, setzen immer mehr Unternehmen auf innovative Lösungen, die multifunktionalen Nutzen für den stationären Handel schaffen. Die Nachfrage nach Lagerflächen steigt aufgrund der zunehmenden Urbanisierung stark an. Gleichzeitig ist das Lager ein Frequenzbringer für die Filiale.



Auch eine Storebox-Paketwand wird am Standort implementiert. Paketwände dienen besonders zur Effizienzsteigerung von Logistikprozessen auf der letzten Meile und sind durch den boomenden E-Commerce essenzieller Bestandteil für die Ermöglichung von online Bestell- und Abholmöglichkeiten.



„Einerseits bringt die Kooperation eine Frequenzsteigerung, denn Forstinger und Storebox sind attraktive Partner für B2B und B2C Kunden. Durch die Paketwände können wir Click & Collect auch 24/7 für unsere Kund:innen anbieten. Andererseits erhöht sich durch die Flächenoptimierung auch die Wirtschaftlichkeit unserer Standorte“, erklärt Oliver Sacher, Geschäftsführer von Forstinger.



Zentrale Megatrends wie E-Commerce und Urbanisierung erfordern innovative Logistiklösungen für Privat- und Firmenkund:innen. Vor allem der E-Commerce Boom hat starken Einfluss auf die Entwicklung von Städten sowie lokalen Nachbarschaften und bringt bisherige Logistiksysteme an ihre Kapazitätsgrenzen. Immer häufiger kommt es zu Leerständen und ineffizienter Nutzung der Geschäftsflächen von Unternehmen. Storebox setzt an diesen Herausforderungen an und bietet als zuverlässiger Partner Wege, um dem Handel Alternativen zu Filialschließungen zu ermöglichen und schafft multifunktionalen Nutzen für Handelsflächen.



Potenzielle Synergien ergeben sich außerdem mit Kooperationen wie Click & Collect oder Shop-in-Shop Lösungen. Hierbei profitieren die Unternehmen von den alternativen Nutzungsmodellen anstatt die Geschäftslokale an direkte Konkurrenten zu verlieren. Durch diese Lösungen lässt sich eine Frequenzsteigerung erzielen und die Wirtschaftlichkeit der Fläche wird optimiert.

“Das Besondere an unserem Selfstorage-Konzept ist einerseits der rasche Ausbau von Standorten und andererseits unser Kund:innenangebot. Die Lagerabteile sind 24/7 begehbar, videoüberwacht und verfügen über smarte Sensorik", erklärt Michael Rudelstorfer, Senior Key Account Manager bei Storebox.