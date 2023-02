In dieser zweiten Ausbauphase, die von Jänner 2020 bis Mai 2021 dauerte, wurden ein Umschlagmodul für den Staplerbetrieb mit 2x700 Meter Ladegleisen errichtet, zwei moderne Containerstapler angeschafft und zusätzliche Lagerkapazitäten geschaffen. So können jetzt 310.000, statt bisher 210.000 ITE (Container, Sattelaufleger, Wechselbehälter) umgeschlagen werden. Die zusätzliche Lagerkapazität beträgt 940 TEU. Mit Umsetzung der vorgesehener Ausbaustufe 3, die innerhalb der nächsten Jahre vorgesehen ist, wird der Terminal sogar eine Kapazität über 400.000 ITE erreichen.

„Eine neutrale, frei zugängliche Terminalinfrastruktur für alle Kunde steht an oberster Stelle“, so Glisic. Die Krise in den vergangenen Monaten hat eindeutig gezeigt, dass der Schienengüterverkehr Vorteile gegenüber dem Güterverkehr auf der Straße hat. „Gerade in einer Zeit, in der Grenzen immer wieder geschlossen wurden und der Straßengütertransport dadurch staute, konnte der Schienengüterverkehr gut reüssieren. Auf unseren Terminals konnten wir trotz Corona-Krise nicht nur die bestehenden Zugprodukte zeitgerecht abarbeiten, sondern sie gemeinsam mit unseren Kunden sogar erweitern.“