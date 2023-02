Mit einem Halbjahresumsatz von 210 Millionen Euro hat die Schwarzmüller Gruppe das Niveau vor Corona wieder erreicht. In den ersten sechs Monaten 2021 wurden 5.348 Fahrzeuge in den vier Werken des Unternehmens gebaut. Damit fährt der oberösterreichische Premiumhersteller auf Plan: Vorgesehen ist ein Plus von zehn Prozent gegenüber 2020 mit einem Gesamtumsatz von 400 Millionen Euro (2020: 366 Millionen Euro). Die Auftragseingänge sind sogar deutlich über Plan. Materialknappheit lasse eine höhere Auslastung aber derzeit nicht zu, berichtet Schwarzmüller CEO Roland Hartwig. 400 Millionen Euro wäre der bisher höchste Jahresumsatz.

Angetrieben wird der Boom von der neuen Fahrzeuglinie "Power Line" für den Fernverkehr. 55 Prozent der Produktion oder 2.950 Stück entfallen auf dieses Segment. Bau und Infrastruktur machen demnach 45 Prozent oder 2.400 Stück aus. Das Verhältnis der vergangenen Jahre hat sich damit umgekehrt, was auf den aktuell größeren Nachholbedarf im Fernverkehr zurückzuführen ist. Doch auch die Power Line sei mittlerweile ein Nischenfahrzeug, das sich von einem Standardanhänger deutlich abhebt, betont Hartwig. Das entspreche der strategischen Ausrichtung, Fahrzeuge für anspruchsvolle Transporteure zu liefern, die mehr Leistung von ihrem Equipment verlangen. Bei Bau und Infrastruktur dominieren Kipper und Schubbodenanhänger. Auch die Hüffermann Behältertransporter stehen hoch im Kurs. Zum Beispiel in Österreich und Polen, doch auch in Deutschland verkaufe sich Hüffermann besser denn je.