Kernelement bei allen Plattformtransportern ist das Fahrwerk und das dazugehörige Lenksystem. Bei der standardmäßig, eingesetzten Einachslenkung an der Vorderachse ist ein Lenkwinkel von bis zu 70 Grad möglich. Wahlweise steht für alle drei Fahrzeugserien auch eine Mehrwegelenkung für Einsätze zu Verfügung, in denen ein Rangieren vermieden werden soll. Aufgrund der kleinen Wenderadien lässt sich der Platzbedarf des Transporters in beengten Produktions- oder Lagerbereichen weiter reduzieren. Ein weiterer Vorteil der neuen Lenkung ist der geringe Platzbedarf im Fahrzeug. Somit lassen kompaktere Bauformen realisieren als bei den bisherigen Modellen von Hubtex. Als weiterer wichtiger Nebeneffekt reduziert sich der Energieverbrauch aufgrund der höheren Effizienz der elektrischen Antriebe und der aufeinander abgestimmten Komponenten deutlich. Während die beiden Fahrzeugserien bis 40 t mit zwei Achslinien geplant sind, sind in der Tragfähigkeitsklasse bis 65 t drei oder vier Achsen verfügbar. Auch Flexibilität am Boden ist gefragt. Aus diesem Grund bietet Hubtex die drei SFX-Serien 25, 40 und 65 neben der standardmäßigen Polyurethan- mit einer weichen Elastikbereifung an. Dadurch sind alle befestigten Bodenarten eines Werksgeländes befahrbar – der Einsatz bleibt nicht auf den Innenbereich beschränkt. Antriebs- und Lastradwippen sorgen für einen Niveauausgleich bei unebenen Böden. Somit werden die Materialien auch bei ungünstigen Bodenbeschaffenheiten sicher und zuverlässig transportiert.