Aufgesetzt wurde das Schenker Ventures Studio gemeinsam mit der Start-up-Schmiede MVP Factory im Jahr 2021. Ein interdisziplinäres Expert:innen-Team bringt neben einschlägiger Gründungserfahrung auch VC-Know-how und ein weitreichendes Netzwerk in die Start-up- und Corporate-Welt mit ein. Der digitale Venture & Product Builder hat in den vergangenen drei Jahren innerhalb von Schenker Ventures anhand eines strukturierten Venture Building Prozesses über 200 Ideen analysiert. Dafür wurden über 400 Interviews mit Expert:innen, potenziellen Kunden und Entscheider:innen in der Logistikbranche geführt. Aus den 200 gesammelten Ideen wurden zuletzt mehr als 70 stärker in Bezug auf ihre Markttauglichkeit validiert. Die bereits initiierten sechs Start-ups sind konkrete erste Ergebnisse aus diesem Prozess.



Da das Studio weitgehend unabhängig vom eigentlichen Konzern agiert, zieht es Risikokapitalinvestitionen an, was eine schnelle Entwicklung der Ideen und hohe Skalierbarkeit gewährleistet. Um die besten Köpfe für die nächsten Start-ups zu identifizieren, wurden weitere über 550 Gründer:innen interviewt. Die ausgewählten Gründer:innen erhalten alle entscheidenden Ressourcen für den Start eines erfolgreichen Unternehmens - unter anderem Kapital, Mentoring und Fachwissen. „Mit dem Venture Studio haben wir die Möglichkeit, uns gezielt an innovativen Zukunftsthemen zu beteiligen. Es ist der ideale Rahmen für uns, um langfristige Wettbewerbsvorteile in der Logistik zu schaffen“, fasst es Patric Hoffmann zusammen.