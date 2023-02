Im Cluster Südosteuropa konnte der international tätige Logistikdienstleister auch 2020 einige Projekte erfolgreich finalisieren. So bezog DB Schenker zum Beispiel ein neues Head Office in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, das um rund 1,3 Millionen Euro erbaut wurde. Die serbische Landesorganisation bezog in Belgrad ebenso eine neue Zentrale auf 5.300 Quadratmetern, mit einem Investitionsvolumen von ebenfalls knapp 1,4 Millionen Euro.

Diesen Wachstumskurs setzt DB Schenker fort. So stehen bereits eine Erweiterung des Standorts in Blucina, Tschechien, um rund 1,5 Millionen Euro auf dem Plan sowie der Ausbau des Logistikterminals in Székesfehérvár, Ungarn, in der Höhe von über ein Million Euro. In Slowenien wird Ende 2021 eine neue Cross Docking Station in Ljubljana um 2,1 Millionen Euro fertiggestellt und in Rumänien werden in die Erweiterung des Terminals in Bukarest rund 980.000 Euro sowie in den Standort in Jucu über eine Million Euro investiert. Und auch in Bulgarien stehen Investitionen in der Höhe von knapp 1,4 Millionen in Sofia und Burgas bereits in den Startlöchern. Insgesamt investiert DB Schenker 2021 rund 8 Millionen Euro in die Region Südosteuropa. Dies sind Beispiel-Projekte, stellvertretend im Rahmen der geplanten Investitionen von über 50 Millionen Euro.