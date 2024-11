Welchen Mehrwert können Open-Source-Lösungen Logistikern bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele liefern?

Ulrich Buhrmann Die Logistikdienstleister arbeiten an der Umsetzung von Standards, auf deren Basis eine grünere oder emissionsfreie Logistik umgesetzt werden kann, mit der die Klimaziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden können. Logistikdienstleister verbinden mit nachhaltiger Logistik Wettbewerbsvorteile. Viele Maßnahmen sind jedoch für einzelne Unternehmen nur schwer umsetzbar. Sie können und müssen durch Kooperation und Zusammenarbeit in der Logistik entwickelt und umgesetzt werden.

Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Unternehmen über mehrere Länder und die gesamte Lieferkette hinweg bieten enorme Chancen für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Die gemeinsame Kooperation in der Entwicklung von Open Source bietet hierfür eine Plattform, auf deren Basis Lösungen hierfür standardisiert, kosteneffizient und für jeden nutzbar entwickelt werden.



Welchen Beitrag leisten Open-Source-Lösungen tatsächlich im Kampf gegen CO2-Emmissionen?

Das Treibhausgasemissionsgesetz, das bereits die Luft- und Seefracht betrifft und ab 2027 auch den Verkehr betreffen wird, zwingt Logistikunternehmen und Transporteure immer weniger CO2 zu emittieren (Quelle). Das ist auch wichtig, denn bis zu 10 % der weltweiten Treibhausgasemissionen entstehen durch Güterverkehr und Logistik. Die Nachfrage nach beiden Sektoren wird sich laut Weltverkehrsforum bis 2050 verdreifachen. Mit der Gesetzesänderung wird der EU-weite Zertfikatehandel den nationalen CO2-Preis ablösen. Die Zertifikate werden sukzessive teurer und weniger. Alle Unternehmen in der Branche brauchen also eine Lösung, um weniger CO2 zu emittieren. Open Source bietet eine gute Möglichkeit, einen gemeinsamen Standard zu entwickeln.

Die Unternehmen sind dazu verpflichtet, ihre CO2-Emissionen auszuweisen und zu belegen. Bisher wird das über statistische Werte getan. Zukünftig müssen aber genaue Daten her. Zudem muss ein Standard festgelegt werden, wie Daten durch die Transportkette weitergegeben werden, denn im weltweiten Handel wird jede Ware über mehrere Unternehmen transportiert. Also sind in einer Logistikkette viele unterschiedliche Unternehmen beteiligt. Die Arbeitsgruppe „Enabling Logistics Decarbonisation“ widmet sich genau dem Problem und will einen Open-Source-Standard etablieren. Erst wenn alle Unternehmen ihre CO2-Emissionen gleich messen, kann danach gesteuert und Emissionen vermieden werden. Darüber hinaus werden Logistiker auf CO2-ärmere Routen setzen, Transporte beispielsweise auf die Schiene verlegen wollen und nur die letzte Meile per Elektro-LKW verladen. Das führt u. U. zu teils komplexeren Routenplänen, die ebenfalls mit Technologie, die auf Open-Source fußt, ermittelt werden können.



Wie trägt Iteratec zu den aktuellen Vorhaben der OLF bei und worin unterscheidet sich das Vorgehen von vergleichbaren Initiativen?

Iteratec ist Mitglied der Open Logistics Foundation und engagiert sich in drei von sechs Arbeitsgruppen, indem wir Software-Entwickler:innen stellen, die zusammen mit weiteren Mitgliedern - hauptsächlich Logistik-Unternehmen - an technischen Lösungen arbeiten. Das Ziel ist immer Standards zu entwickeln für Probleme, vor denen alle Logistiker stehen und bei denen sie alle von einer standardisierten Lösung profitieren. Über diese Lösungen verliert niemand einen Wettbewerbsvorteil.

Die Arbeitsgruppen, an denen wir von Iteratec uns beteiligen, sind:

Electronic Transport Documents: Mit dem elektronischen Frachtbrief (eCMR) wird ein Standard für elektronische Transportdokumente geschaffen, den es bisher noch nicht gibt. In der Arbeitsgruppe haben Unternehmen wie Dachser, Rhenus und Fraunhofer IML sowie iteratec gemeinsam einen branchenweiten eCMR-Standard auf Basis von Open Source und Blockchain entwickelt.

Track & Trace: Entwicklung gemeinsamer Datenstandards und Benachrichtigungsmodelle für den Transportprozess

Enabling Logistics Decarbonisation: Für den Austausch von Emissionsdaten zwischen Spediteuren, Logistikdienstleistern, Verladern und Kunden fehlt aktuell ein Standard, den Unternehmen entlang der Lieferkette nutzen können. Entscheidend für die erfolgreiche Implementierung eines solchen Standards ist die Kooperation von nationalen und internationalen Unternehmen. In der Arbeitsgruppe arbeiten die Mitglieder an einer Open-Source-Lösung für einen vereinfachten Datenaustausch in der Branche.



Wie sieht der Rechtsrahmen aus? Worauf müssen sich Logistiker einstellen?

Die Open Logistics Foundation ist eine Stiftung, die sich über die Beiträge ihrer Mitglieder finanziert. Diese Rechtsform wurde bewusst gewählt, damit es nicht zu einem Buy-out kommen kann. So ist sichergestellt, dass alle Lösungen, die unter dem Dach der Stiftung entwickelt werden, immer Open Source bleiben.

Alle Lösungen, die in den Projekten der OLF entwickelt werden, werden als Open Source unter der „Open Logistics Foundation License“ veröffentlicht. Sie können von jedem, auch Nicht-Mitgliedern, kostenfrei verwendet werden. Unternehmen, die heute schon mit Open Source Lösungen arbeiten (also jeder, bei dem Software entwickelt wird), müssen hierfür dann auch keine neuen Kompetenzen erwerben. Sie binden einfach eine oder mehrere neue Bibliotheken in ihre Projekte ein.

Wer sich aktiv an der Weiterentwicklung beteiligen will oder auch neue Projekte initiieren will, der muss allerdings Mitglied der OLF werden.