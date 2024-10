In diesem Zusammenhang können eCMR-Lösungen, wenn sie strategisch eingesetzt werden, eine wertvolle Quelle für Echtzeit-Sendungsdaten sein. Obwohl sie technisch gesehen keine „neuen“ Daten generieren, fassen sie eine große Menge an Informationen in einem leicht zugänglichen und analysierbaren Format zusammen. Dies kann dazu beitragen, die Strategien der Spediteure zu verbessern – zum Beispiel, indem häufige Fehler in den Papieren oder Muster bei zurückgewiesenen Waren aufgedeckt werden.



Auch Winfried Netzer, Niederlassungsleiter des internationalen Transport- und Logistikdienstleisters Integre Trans, hat dies kürzlich hervorgehoben: „Wenn man sich die heutige Marktsituation ansieht, stellt man fest, dass die Informationen über den Güterverkehr in der Regel über unterschiedliche IT-Lösungen ausgetauscht werden. Eine Harmonisierung würde den Informationsaustausch definitiv einfacher, schneller und günstiger machen. Sie würde auch einen einfachen Zugang zu den Dokumenten ermöglichen, wann und wo auch immer. Das würde uns helfen, schneller und einfacher mit unseren Kunden, insbesondere den Flottenbetreibern, zusammenzuarbeiten. Für uns ist es wichtig, unseren Kunden in kürzester Zeit die richtigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Es ist daher zielführend, wenn alle gleichzeitig an einem Dokument arbeiten können, das reduziert den Verwaltungsaufwand und spart Kosten.“

