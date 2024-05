Eines der größten Hindernisse, mit denen sich Transportunternehmen konfrontiert sehen, ist die begrenzte Verfügbarkeit von Elektro-Lastkraftwagen (EV HGVs). Deren Anschaffungspreise liegen derzeit noch etwa drei- bis viermal höher als die von traditionellen Dieselfahrzeugen. Dies stellt insbesondere für kleinere Unternehmen eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Ein Beispiel: Ein mittelständisches Familienunternehmen mit einem Fuhrpark von 50 Lkw könnte durch die CO2-Abgabe Mehrkosten von ca. 790.000 Euro pro Jahr erfahren, was unmittelbare Auswirkungen auf die Profitabilität des Unternehmens hat. Vor allem KMUs stehen also vor großen Herausforderungen, da ihnen oft die Mittel fehlen, um in teurere EV HGVs zu investieren und sie nicht in der Lage sind, diese Mehrkosten an ihre Auftraggeber weiterzugeben.