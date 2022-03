Beschaffungslogistik: Ausgabeautomat erleichtert C-Teile-Management

Fehlt ein C-Teil im Werk, kann der Produktionsablauf ins Schwanken geraten und der administrative Aufwand im Einkauf wird zur Herausforderung. Benötigt ein Produktionsbetrieb etwa neue Handschuhe, müssen sich mitunter Abteilungsleiter, Einkauf, Buchhaltung und interne Logistik um die zeitnahe Materialbeschaffung kümmern.



Lingemann hat mit seiner Tochter Boostrack Modularsysteme entwickelt, die die Beschaffungslogistik vereinfachen sollen. Eine Komponente dieses Systems ist der Boosttower. Dieser Ausgabeautomat verfügt über bis zu 1.800 individuell konfigurierbare Fächern und drei Schubladen für die Entnahme als auch den Verleih von Artikeln. Durch das Ausgabesystem ist die einfache Materialentnahme und Versorgung der C-Teile rund um die Uhr gewährleistet.



Benötigt ein Mitarbeiter beispielsweise Handschuhe, loggt er sich via RFID oder NFC am BOOST.Tower ein. Anschließend kann er auf dem Touch-Display den entsprechenden Artikel auswählen, wodurch sich das dazugehörige Fach automatisch öffnet und der gewählte Artikel zu Verfügung gestellt wird. Durch die Registrierung der Materialentnahme registriert das System den jeweiligen Bestand. Wird der Mindestbestand unterschritten, fordert der Automat den entsprechenden Artikel an. Dieser Vorgang kann ohne Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk geschehen, wodurch eine hohe Datensicherheit gewährleistet wird.



„Der Lieferant oder wir erhalten automatisch die Information über die Nachbestellung“, erklärt Business Development Manager Christian Dedy. „So wird das benötigte Material innerhalb kürzester Zeit geliefert und wir füllen die Automaten auf Wunsch im Betrieb auf.“ Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Kunden nicht an bestimmte Hersteller-Artikel gebunden sind. Sie können ihre Artikel frei wählen. Zudem lässt sich die Software an die Bedürfnisse des Kunden individuell anpassen.