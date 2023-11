Die deutsche MLP Group hat sich auf Brachflächen spezialisiert - und tritt nun mit einem ersten Projekt in den heimischen Markt ein. „Der florierende österreichische Markt spielt für uns eine wichtige Rolle in der weiteren Entwicklung und ergänzt unser Portfolio an modernen Gewerbe- und Logistikflächen auf dem deutschen Markt, der für unsere internationale Expansion von großer Bedeutung ist. In Österreich herrscht derzeit ein erheblicher Mangel an Gewerbe- und Logistikflächen und neue Projekte stehen in der Regel nicht lange leer. Die größte Nachfrage besteht in und um Wien“, so der Vorstandsvorsitzende Radosław T. Krochta.



Nachdem nun die erforderliche Baugenehmigung erteilt wurde, startet der Entwickler mit der Errichtung seines ersten Gewerbe-Parks in Österreich mit einer Gesamtnutzfläche von 53.600 m² auf einem Brownfield in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrum Wiens. Aufgrund von flexibel teilbaren Einheiten ab 3.100 m² eigne sich der nachhaltig errichtete Park für ein breites Nutzerspektrum aus den Bereichen City-Logistik, E-Commerce und Light Industrial, heißt es von MLP.



Die Immobilie entsteht auf einem rund 98.300 m² großen Brownfield im Nordosten Wiens, 13 km von der Innenstadt entfernt. Darüber hinaus besitzt das Objekt optimalen Anschluss an die Autobahn S2/A23 sowie den öffentlichen Nahverkehr. Der Flughafen Wien-Schwechat ist rund 23 km entfernt.

In Sachen Nachhaltigkeit sieht die Gruppe neben Ersatzpflanzungen, einem Gründach über den Büroflächen, der Installation einer Photovoltaikanlage für eine nachhaltige und ökologische Bewirtschaftung und E-Ladesäulen auf eine Erholungszone mit Teichanlage, Wandbegrünung für ein grünes Stadtbild sowie Sträucher, Nistkästen und Haufwerk für ein ökologisches Gleichgewicht und die Förderung des Artenschutzes vor. Zudem strebt der Entwickler die Zertifizierung nach DGNB-Gold an.



„Nach monatelangen Vorbereitungen beginnen wir nun mit dem Bau eines Gewerbe-Parks für die letzte Meile. Die erstklassige Lage im Großraum Wien, die moderne Architektur und die Realisierung höchster Nachhaltigkeitsstandards werden zu einer schnellen Vermarktung der verfügbaren Flächen führen. Wir befinden uns bereits mit weltweit bekannten Unternehmen in Verhandlungen“, ergänzt Peter Falb, Commercial Director der MLP Group in Österreich.



Die Fertigstellung und Übergabe des MLP Business Park Wien sieht der Entwickler für das vierte Quartal 2024 vor.