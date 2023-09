Auch in Sachen Verpackung will die Post auf Nachhaltigkeit setzen und hat ein Projekt mit dem Logistikum Steyr umgesetzt. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Umundum Wir haben uns grundsätzlich überlegt, wie man Verpackungen optimieren kann. Wir haben etwa versucht, bei der Originalverpackung zu bleiben, ohne Überverpackungen zu verwenden, oder auch kompostierbare Verpackungen getestet. Wir haben auch eine Maschine getestet, die das Volumen der Bestellung misst und dann die Verpackung zuschneidet. Und dann haben ab dem ersten Halbjahr 2022 mit fünf großen Versendern einen Test für wiederverwendbare Verpackungen mit unterschiedlichen Produkten durchgeführt. Für den Rückversand der leeren Verpackung faltet der Empfänger-Kunde die Verpackung zu einem Brief, kann sie fast an 17.000 Stellen wie z. B. in Briefkästen, Versandstationen einwerfen oder in Filialen und bei Post Partner aufgeben und die Verpackung wird zurückgeschickt. Die Retournierungsquoten waren mit 27 bis 70 Prozent sehr unterschiedlich - auch mit dem Hintergrund, dass wir keinen Pfand verwendet haben. Jetzt haben wir mit Drei Österreich den ersten Kunden im Regelbetrieb, wo wir auch Pfand einsetzen. Der wird bei Rücksendung auf der Rechnung gutgeschrieben. Auch mit Interspar und Intersport sind wir in sehr konkreten Gesprächen, und auch Willhaben hat Interesse an unserer Lösung.

Seit 2020 sind die Sendungsmengen stark gestiegen. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Spürt man Inflation und steigende Lebenserhaltungskosten auch bei den Paketmengen?

Umundum In Österreich sind die Paketmengen von 2019 auf 2021 von 127 Millionen auf 184 Millionen gewachsen. Das hat sich 2022 leicht reduziert. Laut Marktstudien hat sich E-Commerce im ersten Halbjahr reduziert, auch international. Wir haben trotzdem im ersten Quartal Wachstum verzeichnet. Das liegt daran, dass das China-Geschäft wieder stärker wurde. Wir dürften uns im Vergleich zum Markt positiv entwickeln.Wie bewältigen Sie die Sendungsmengen?Umundum Die jährliche Steigerung ist nicht die große Herausforderung. Die eigentliche Challenge ist eine jährliche Steigerung in Kombination mit den saisonalen Auswirkungen wie etwa dem Weihnachtsgeschäft. Aktuell bewegen wir uns an stärkeren Tagen bei 700.000 bis 800.000 Paketen im Sommer, zu Weihnachten sind es 1,2 bis 1,3 Millionen an Spitzentagen. Das ist eine wirkliche Challenge. Wir haben in den letzten Jahren eine halbe Milliarde Euro in Logistikzentren und die Zustell-Infrastruktur investiert. Der letzte große Schritt bis dato war, dass wir die Erweiterung in Allhaming in Betrieb genommen haben. Jetzt sind wir gerade dabei, in Wien-Inzersdorf den Hochlauf durchzuziehen. Wir haben das bestehende Paketzentrum nachgerüstet und ein neues dazugestellt. Wir haben österreichweit in den letzten Jahren die Sortierleistung von 70.000 auf rund 140.000 Pakete pro Stunde erhöht. Denn nicht nur die Mengen, auch die Erwartungen der Kunden, was Geschwindigkeit und Verlässlichkeit angeht, steigen. Das betrifft die Infrastruktur – das zweite große Thema ist das Personal. Wir würden sofort gut weitere 1000 Mitarbeiter einstellen. Der Schwerpunkt sind Zusteller, aber wir suchen auch Menschen in den Logistikzentren, der Transportlogistik oder haben auch im IT-Bereich Bedarf.

Ich kann mich erinnern, dass es früher keine Zustellung an Samstagen gegeben hat. Können Sie sich vorstellen, dass die Post in Zukunft auch sonntags, also die ganze Woche, zustellt?

Umundum Wir sind gerade mit Kunden im Gespräch zu diesem Thema. Allerdings muss ich relativieren: Die Idee ist, unsere SB-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das heißt der Kunde bestellt am Samstag, die Zustellung am Sonntag passiert aber nicht an die Haustür. Denn einerseits ist es ein zusätzlicher Aufwand, andererseits glauben wir auch, dass die Kunden es zumeist nicht wünschen, am Sonntag gestört zu werden. Da werden wir die Zustellung sowohl über unsere Abholstationen, als auch über die Empfangsboxen in Wien testen. Parallel dazu gibt es ein Projekt mit kleineren Einheiten – etwa in der Größe einer Telefonzelle - im sogenannten „Hausschlapfen-Radius“. In dieser „Box“ gibt es es 20 bis 40 Fächer, die man im Umkreis von Haustüren installieren kann.