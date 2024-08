Was in den USA schon möglich ist, funktioniert nun auch in Europa: Das Verkaufen von Ware auf der chinesischen Online-Plattform Temu. Seit Juli ist der Marktplatz von Temu "offiziell für die Registrierung von Unternehmen mit Sitz in der EU geöffnet, einschließlich Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden", heißt es von Temu-Managerin Zixia Yi auf Linkedin.



Auch Shirley Wang, die als Senior Sales and Business Development Director bei Temu EU tätig ist, hat am VNL Logistik Tag im Juni angekündigt, dass sich Temu nun voll auf Europa fokussieren will. Ab sofort können also Verkäufer mit Standort in Europa ihre Produkte auf Temu listen.



Schon im April hat Temu das Local-to-Local-Modell in der EU eingeführt, das für Verkäufer mit Lager- und Fulfillment-Kapazitäten zugeschnitten ist. Die Verkäufer selbst sind dabei zuständig fürs Produktlisting, Warehousing sowie Logistik und Retouren, Temu bestimmt die Preise, kümmert sich um das Kundenservice und das Marketing sowie um die Einarbeitung und Schulung der Verkäufer.

