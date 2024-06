"TEMU beim Österreichischen Logistik-Tag! Erstmals in Österreich und kurzfristig noch im Programm!" verkündete der Verein Netzwerk Logistik (VNL) kürzlich auf Linkedin. Der Österreichische Logistik Tag steht in diesem Jahr unter dem Leitgedanken "Wachsamkeit" und findet am 5. und 6. Juni in Linz statt.



Kurzfristig dabei ist nun auch eine Vertreterin des - oftmals kritisierten - E-Commerce-Unternehmens Temu. Temu wurde in den USA gegründet, gehört aber zum chinesischen Unternehmen PDD Holdings. Umstritten ist es nicht zuletzt deshalb, da das schnelle Wachstum des Unternehmens zu Engpässen im weltweiten Lufttransport führt und deshalb die Frachtraten auf Rekordhöhen treibt.

Auf der Bühne des VNL Logistik-Tags steht als Vertreterin von Temu Shirley Wang, die seit drei Monaten als Senior Sales and Business Development Director bei Temu EU tätig ist. Sie spricht in Ihrem Beitrag „Exploring partnership-oriented Cross-Border Ecommerce Business model“ über mögliche partnerschaftliche Geschäftsmodelle für den grenzüberschreitenden elektronischen Handel.



"Wachsamkeit braucht es natürlich auch beim Handel", sagt dazu VNL-Obmann Franz Staberhofer mit Blick auf den Leitgedanken des Events und lädt Teilnehmende ein, die Sichtweise von Temu zu E-Commerce zu diskutieren - "ganz aktuell", so Staberhofer.



Shirley Wang selbst sieht sich als "Schrittmacherin im Channel-Management, insbesondere bei der Beschleunigung des E-Commerce und der digitalen Transformation". Sie hat nach eigenen Angaben zehn Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing im Bereich Fast Moving Consumer Goods (FMCG), ist Expertin für Amazon und 1P-Store und hat umfassende Erfahrung in der Omni-Channel-Entwicklung und -Verwaltung.