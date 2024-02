Die anhaltenden Angriffe der Houthi-Miliz auf Containerschiffe haben weiterhin direkte Auswirkungen auf die globale Schifffahrt, indem sie eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt bedrohen. Dies zwingt Reedereien, längere und kostspieligere Routen zu wählen, was zu erhöhten Transportkosten und Verzögerungen in den Lieferketten führt. Hier haben wir alle Hintergründe und bisherigen Auswirkungen zusammengefasst.



Bisher seien 48 Schiffe angegriffen worden, der Anführer der Gruppe, Abdel-Malik al-Houthider, kündigte auch den Einsatz von Unterwasser-Waffen an. Die Miliz hat eigenen Angaben zufolge auch ein Schreiben an Reedereien und Versicherungen mit Bezug zu Israel, den USA und Großbritannien geschickt. Darin verbieten sie die Durchfahrt durch das Rote Meer, den Golf von Aden und das Arabische Meer, falls die Transporte mit Israel in Zusammenhang stehen. Es ist das erste formale Schreiben der Rebellengruppe an die Schifffahrtsbranche.

Durch den längeren Transport und höhere Versicherungskosten steigen sowohl die Kosten als auch die Umweltbelastungen durch die längeren Routen und weil Kapitäne schneller fahren, um Lieferpläne möglichst einhalten zu können. Auf der Strecke Singapur in Südostasien nach Rotterdam in den Niederlanden könnten höherer Spritverbrauch und schnelleres Fahren nach Schätzungen der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) die Treibhausgasemissionen auf einer Hin- und Rückfahrt um 70 Prozent in die Höhe treiben.

Absender des Textes ist ein "Humanitäres Koordinationszentrum" der Houthis. "Das Zentrum wurde in Sanaa eingerichtet, um die sichere und friedliche Durchfahrt von Schiffen und Booten zu koordinieren, die keine Verbindung zu Israel haben", sagte ein hochrangiges Houthi-Mitglied zu Reuters.

Global sei der Frachttransport auch wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Schwarzen Meer und wegen tiefer Wasserpegelstände im Panamakanal beeinträchtigt. Die UNCTAD warnte vor "potenziell weitreichenden wirtschaftlichen Auswirkungen längerer Störungen im Containerverkehr, die die globalen Lieferketten bedrohen und zu Lieferverzögerungen, höheren Kosten und Inflation führen können. Die vollen Auswirkungen der höheren Frachtraten werden die Verbraucher innerhalb eines Jahres zu spüren bekommen."



Auf der Verbindung zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer sind im Jänner 42 Prozent weniger Schiffe gefahren als in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres, die Container-Spotpreise von China nach Europa seien seit Dezember bis Ende Jänner durchschnittlich um 256 Prozent gestiegen, so UNCTAD.