Bis 2030 müssen alle Kunststoffverpackungen in der EU recyclingfähig sein, wie die Europäische Kommission in ihrem Kreislaufwirtschaftspaket vorsieht. Der österreichische Anbieter Interzero reagiert darauf mit der neuen Dienstleistung „Made4Circle“, die bei der Analyse bestehender Verpackungen ansetzt und bis zur Umsetzung und Lizenzierung der neuen Lösung reicht.



„Eine wichtige Rolle dabei spielen unsere Verpackungsexpert:innen in Österreich sowie unser eigenes Forschungs- und Entwicklungslabor in Maribor, wo unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen laufend an der Weiterentwicklung unserer Prozesse und an neuen Lösungen arbeiten“, erläutert Martin Ulke, Geschäftsführer von Interzero Circular Solutions Europe. „Damit gelingt es uns, für jedes Unternehmen genau die Verpackung zu entwickeln, die es für seine Produkte benötigt, um nicht nur alle Richtlinien zu erfüllen, sondern zudem die Nachhaltigkeitsleistung zu steigern.“

Mit der neuen Dienstleistung biete man tatsächlich einen Kreislauf für die Verpackungen, wie Interzero betont, denn diese würden je nach Branche aus ihrem eigenen Materialstrom – nämlich den gebrauchten Verpackungen – hergestellt. Das sorge für Rohstoffsicherheit, da das Material der bestehenden Verpackungen immer wieder verwertet wird. Bei Bedarf kann Interzero zudem zusätzliche Regranulate für die Produktion der Verpackungen bereitstellen. „Wir sind der einzige Umweltdienstleister in Österreich, der eine solche Lösung komplett anbietet“, so Martin Ulke.