45 Ratschläge zur Optimierung der Kommissionierung im Lager

30. Strukturierung der Kommissionierlisten



Es ist wichtig zu berücksichtigen, in welcher Reihenfolge die Produkte der Liste platziert werden, damit sie in den Versandbehälter passen.



31. Integration von Produktmessungen in der LVS



Zur Steigerung der Genauigkeit bei der Auftragszusammenstellung können die Abmessungen und das Gewicht der Ware in das Lagerverwaltungssystem integriert werden.



32. Vermeiden einer Platzierung mehrerer Artikelarten unterschiedlicher Bestellungen im selben Wagen



Hier erhöht sich das Fehlerrisiko, vor allem wenn der Lagerarbeiter keine maschinelle Unterstützung erhält.



33. Durchführen des „Kitting“ vor der Kommissionierung



Für maximale Effizienz müssen Kits vor dem Kommissionierprozess zusammengestellt werden. Wenn die genaue Anzahl nicht vorher berechnet werden kann, ist es ratsam, ein paar Kits im Voraus zusammenzustellen.



34. Minimierung der Produktrücksendungen



Eine Lagerverwaltungssoftware ist das ideale Tool zur Beseitigung des Fehlerrisikos sowie zur Minimierung der Produktrücksendungen aufgrund einer fehlerhaften Kommissionierung.



35. Sicherstellen, dass alle Mitarbeiter über die notwendige Ausrüstung verfügen



36. Gestaltung von ergonomischen Arbeitsplätzen



37. Gewährleistung der Sicherheit der Anlage



Jeder Prozess ist flexibler und schneller, wenn eine sichere Arbeitsumgebung für die Anlage, Ware und die Lagerarbeiter gefördert wird, in der Ordnung und Sauberkeit der Anlage Prioritäten sind.



38. Ordnungsgemäße Kennzeichnung des Lagers



Bei den Kommissioniervorgängen treffen Lagerarbeiter, Ware und Handhabungsgeräte aufeinander, eine mangelhafte Beschilderung kann das Risiko von Zwischenfällen erhöhen.



39. Zweckmäßige Beleuchtung des Lagers



Die Beleuchtung ist insbesondere ein wichtiger Faktor in Logistikanlagen, in denen manuelle Handhabungsgeräte bedient werden.



40. Schulung der Mitarbeiter



Kommissionierer müssen die Anordnung der Anlage, Veränderungen beim „Slotting“ der Produkte sowie die Beschilderung des Lagers genau kennen.



41. Interne Informationen zur Strategie



Es ist empfehlenswert, dass die Mitarbeiter die Lagerverwaltungsstrategie kennen, und begründet wird, warum die einzelnen Vorgänge in der Anlage ausgeführt werden.



42. Einführen von Gamification-Techiken



Eine zunehmend übliche Methode zur Steigerung der Motivation und Wettbewerbsfähigkeit ist die Nutzung von Gamification-Techniken, um das Engagement der Mitarbeiter zu erhöhen.



43. Wertschätzung der Unterstützung eines 3PL



Im Falle von unerwarteten Nachfragespitzen können Unternehmen die Dienste eines externen Logistikdienstleisters (3PL) in Anspruch nehmen.



44. Diversifizierung der Strategien bei wachsendem Geschäft



Neue Markttrends erfordern flexible Lager, die sich auf jegliche Veränderung bei der Nachfrage oder auf Unterbrechungen der Lieferkette einstellen können.



45. Regelmäßige Überprüfung der Logistikprozesse



Lager fordern flexible Logistikplanungen, die dazu in der Lage sind, den Warenfluss bei der Auftragszusammenstellung ständig zu überprüfen, um sich auf Veränderungen einstellen zu können.