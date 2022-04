Agilox-CEO Schmid: „Eine der Hauptaufgaben ist die Aufklärungsarbeit“

Herr Schmid, Sie sind seit Anfang des Jahres neuer Chef von Agilox und setzen vor allem auf KMU als Zielgruppe? Warum?



Helmut Schmid Ein Großteil unserer Kunden sind heute Großkunden, wie fast überall in der Robotik. Allerdings sind 95 Prozent des Marktes weltweit KMU, und der kleine Mittelstand kämpft in Sachen Automatisierung in der Regel damit, dass er entweder die Spezialisten nicht hat oder bekommt oder es ihm zu teuer und zu aufwendig ist. Nun ist eine der großen Unterscheidungsmerkmale von Agilox die einfache Inbetriebnahme - also genau das, was für einem KMU aufs Hemd geschnitten ist. Und deswegen ist das für die Zukunft eine der Zielgruppen, wo wir uns hin entwickeln müssen, um weiter zu wachsen. Aber wir werden natürlich auch weiterhin für die weitere Entwicklung der größeren Flotten Großkonzerne haben. Aber wenn es in Richtung Wachstum geht darf man die größten Marktanteile, und das sind KMU, nicht außer Acht lassen.



Oft kommt bei KMU das Kostenargument. Was können Sie hier antworten?



Schmid Kosten sind natürlich immer einer der Haupttreiber, aber die Kostenkomponenten sind mehrere Faktoren. Es ist einmal der reine Anschaffungspreis. Aber natürlich sind es auch Ausfallzeiten von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Die Pandemie hat es vorgezeigt: Auch wenn keine Menschen mehr in die Logistik oder Fertigung dürfen: ein AMR fährt ansteckungslos durch die Umgebung, er hat keine Ausfallzeiten. Und das sehr viel wichtigere ist - das hat jetzt aber nicht mit Kosten zu tun: KMU finden ja oft die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mehr, die für diese Tätigkeiten notwendig sind. Ich glaube Kosten ist das eine, aber man muss sich auch die kompletten Costs of Operations oder die Bediendauer für zwei, drei Jahre anschauen und nicht nur einfach das Einmalinvestment. Außerdem glaube ich, dass der Trend in Richtung Robot as a Service oder Movement as a Service Modelle geht. Man investiert also nicht einmal 100.000 Euro, sondern bezahlt nach gefahrenen Kilometern oder gehobenen Paletten, nach Losgrößen. Das ist etwas, das heute in der IT gang und gebe ist. Da ist natürlich auch die Eintrittshürde für ein KMU deutlich niedriger. Ich glaube das werden Modelle sein, die definitiv noch kommen werden, die aber zumindest in Europa noch nicht wirklich gelebt werden.



Sie haben in einem Interview gesagt, dass der der Wechsel von der stationären zur mobilen Robotik ein entscheidender Punkt gewesen wäre, bei Agilox zu beginnen. Was hat das für ein Hintergrund?



Schmid Die stationäre Robotik und insbesondere die Cobots haben die letzten sechs, sieben Jahre ein komplett neues Marktsegment eröffnet. Und in einer ähnlichen Dynamik, glaube ich, wird es auch bei der mobilen Robotik weitergehen. Es hat mich bei meinem vorherigen Arbeitgeber gereizt, einen neuen Markt zu generieren, und das ist es auch bei Agilox. Man ist in dem gesamten Bereich der AMR oder mobilen Robotik noch eher am Anfang. Es reizt mich, das weiterzuentwickeln. Und es ergänzt sich, weil die stationäre Robotik und die mobile Robotik nicht im Wettbewerb stehen. Ich kann im Prinzip auf das komplette Netzwerk zurückgreifen, ohne als aktiver Wettbewerber aufzutreten, weil sich stationäre und mobile Robotik eher ergänzen.