Amazon setzt einen Fonds - den Amazon Industrial Innovation Fund (AIIF) - auf, um Innovationen in der Lieferkette, der Auftragsabwicklung und der Logistik voranzutreiben. Damit will Amazon in Unternehmen investieren, die Lösungen entwickeln, die die Liefergeschwindigkeit schrittweise erhöhen und die Erfahrungen der Mitarbeiter in den Bereichen Lagerhaltung und Logistik weiter verbessern.



"Wir sehen die Möglichkeit, über unsere eigene Erfahrung hinauszuschauen und Unternehmen zu unterstützen, die neue Technologien in den Bereichen Kundenerfüllung, Logistik und Lieferkette entwickeln", sagte Alex Ceballos Encarnacion, Amazons Vice President of Worldwide Corporate Development.



"Diese Branchen sind von Natur aus komplex", sagte Ceballos. "Mit unserer Größe ist Amazon bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die Innovationen in aufkommenden Technologien entfachen, die dazu beitragen können, die Erfahrungen und die Sicherheit der Mitarbeiter zu verbessern und gleichzeitig nahtlos mit den Belegschaften in der Lieferkette, der Logistik und anderen Branchen zu koexistieren."



Die erste Investitionsrunde des Amazon Industrial Innovation Fund konzentriert sich auf Wearable Technology und auf Robotik. Das 2016 gegründete Modjoul mit Sitz in Greenville, South Carolina, entwickelt etwa tragbare Sicherheitstechnologien, die personalisierte Echtzeit-Warnungen und Empfehlungen zur Verringerung von Verletzungen, insbesondere im Bereich des Bewegungsapparats, ermöglichen.



Das 2017 gegründete Unternehmen Vimaan mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, entwickelt Lösungen für Computer Vision und künstliche Intelligenz, die die Bestandsverwaltung verbessern sollen.



Das 2015 gegründete Unternehmen Agility Robotics mit Sitz in Corvallis, Oregon, entwickelt einen zweibeinigen Laufroboter namens Digit, der die Mobilitätseinschränkungen herkömmlicher Roboter überwindet, damit Maschinen Menschen überall unterstützen können.



Das 2014 gegründete und in Israel ansässige Unternehmen BionicHIVE entwickelt eine autonome Roboterlösung, die sich an bestehende Regale und Kisten in Lagern anpassen kann und vom Boden bis zur Decke funktioniert.



Das 2020 gegründete und in San Francisco ansässige Unternehmen Mantis Robotics entwickelt einen taktilen Roboterarm, der mithilfe von Sensortechnologie mit dem Menschen zusammenarbeitet.