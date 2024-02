Die Geschäftsführung der Baumann Paletten GmbH hat am 19.02.2024 beim Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die Entscheidung erfolgte vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen, so das Unternehmen. Insbesondere die anhaltende schwierige Auftragslage in der Palettenbranche sowie die jüngsten signifikanten Anstiege der Kosten für Rohstoffe, Energie und Personal hätten unter anderem zu dieser Maßnahme geführt.



Die Geschäftsführung von Baumann Paletten betonte allerdings, dass der Geschäftsbetrieb trotz des Insolvenzantrags ohne Einschränkungen fortgeführt werde. Das Sales- und Customer Service-Team von Baumann Paletten stehe uneingeschränkt zur Verfügung, alle Kunden würden wie gewohnt beliefert.



Unter der Leitung des vorläufigen Insolvenzverwalters wird das Unternehmen den Sanierungsprozess zügig in Angriff nehmen, heißt es. Ziel sei es, die langfristige Zukunftsfähigkeit von Baumann Paletten zu sichern und das Unternehmen auf eine stabile Basis zu stellen. Die Gehälter der rund 85 Mitarbeiter des Unternehmens seien durch das vorfinanzierte Insolvenzgeld bis zur Eröffnung der Insolvenz am 1. Mai gesichert.