Dispo und Fraunhofer Austria veranstalten nun zum zweiten Mal den Wettbewerb um das beste Logistikzentrum Österreichs. Die Grundidee: Der Preis wird nicht nach Gefallen vergeben, sondern anhand harter und objektiver Kriterien. Werden sonst Projekte bewertet, steht beim LOZ ein ganzheitlicher Ansatz um die operativen Logistikprozesse im Vordergrund.



Unternehmen, die den Preis gewinnen wollen, müssen sich einem strengen Prozedere unterziehen: Logistikzentren, die die erste Hürde – das Beantworten eines umfangreichen Fragebogens – geschafft haben, müssen sich im Anschluss der Evaluierung durch ein Logistik-Expertenteam von Fraunhofer Austria Research unterziehen. Das dreht einen Tag lang jeden Stein im Lager um, lässt sich die Philosophie hinter der Logistik erklären und führt eingehende Gespräche mit den Verantwortlichen. Basis der Evaluierung ist eine umfangreiche Checkliste, die jeden nur denkbaren Aspekt berücksichtigt, der die Qualität eines Logistikzentrums bestimmt.



Im dritten Schritt kommt die Experten-Jury ins Spiel. Jene Unternehmen, die es ins Finale schaffen, präsentieren ihren Standort im Rahmen der LOZ-Konferenz am 13. Oktober 2022 vor Publikum und hochkarätiger Fachjury – die schließlich das beste Logistikzentrum 2022 wählt.



Der erste LOZ-Award wurde 2018 an Rexel Österreich vergeben. Zum einen überzeugte die Jury damals die Zukunftsausrichtung des Unternehmens und die Schritte, die Richtung Digitalisierung unternommen werden – wie etwa, durch Data Analysis neue Erkenntnisse zu gewinnen. Für umfassende Informationen dazu scannen Sie den QR-Code!



Teilnehmende Unternehmen profitieren neben der Chance auf den Sieg vor allem auch von der Evaluierung selbst. Denn die Fraunhofer-Experten sehen sich nicht nur den Status quo an, sondern geben auch individuelles Feedback, zeigen potenzielle Handlungsfelder auf und erstellen Benchmarks mit anderen Teilnehmern.