"Wir haben eine Bildsprache entwickelt, die interkulturell verstanden wird und logistische Prozesse im Lager abbilden kann", schreibt Michael Krupp, Professor an der Hochschule Augsburg auf Linkedin zum Thema Sprachbarrieren in der Logistik.



Dabei wurden bereits im Jahr 2018 im Rahmen des Forschungsprojekts LogiPICs an der Hochschule Augsburg visuelle Instrumente gestaltet, um logistische Prozesse zu optimieren. Mittlerweile werde die Bildsprache von "einigen Logistikdienstleistern genutzt und ist auch während der Pandemie genutzt worden, um logistische Prozesse schnell hoch zu skalieren indem Quereinsteiger schneller angelernt wurden", erklärt Krupp.



Damals war der Ausgangspunkt, dass aufgrund eines anhaltenden Auftragsbooms seit längerem Arbeitskräfte fehlten. Unter diesem Arbeitskräftemangel, besonders im Lagerbereich, litten vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. „Diese Lücke könnten Migranten oder gering qualifizierte Arbeiter schließen“, sagte Michael Krupp, Professor der Forschungsgruppe für optimierte Wertschöpfung HSA_ops damals. Marjan Isakovic, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe ergänzt: „Allerdings ist ihre Einarbeitung aufgrund sprachlicher Barrieren oft recht zeitintensiv und gefährdet die erforderliche Qualität der Prozesse“.

Die vorgeschlagene Lösung der Wissenschaftler für dieses Problem war eine universelle Bildsprache, die die Arbeitsschritte strukturiert und verständlich vermittelt. Mithilfe eines eigens zusammengestellten Informationssystems können modular kombinierbare Visualisierungen der logistischen Abläufe erstellt und den Lagermitarbeitern vorgeführt werden. Für die Entwicklung des LogiPICs-Systems wurden zunächst die wesentlichen Arbeitsprozesse in der Lagerarbeit identifiziert und anschließend in einem Gestaltungssystem umgesetzt.



Um die Funktionalität wirklich zu gewährleisten wurde die Bildsprache ausführlich in der Praxis getestet. Partner hierbei war das Fraunhofer Institut SCS in Nürnberg, das die Tests unter anderem bei Unternehmen und Weiterbildungseinrichtungen durchführte.



LogiPICs kann als individuell gestalteter Infopoint bestellt werden oder steht in einer Basisversion zum Download zur Verfügung.