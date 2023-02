In der Logistik der befragten Unternehmen dominieren vor allem Deutsch und Englisch mit jeweils 141 Nennungen - das entspricht 99 Prozent. Auf Platz drei der am häufigsten vorkommenden Sprachen liegt Türkisch mit 51 (~36 Prozent) Antworten und auf Platz vier liegt Russisch mit 46 (~32 Prozent) Antworten. Insgesamt wurden 27 Sprachen von den Unternehmen als „häufig“ vorgeschlagen, was zeigt, wie vielfältig und international die Logistik ist.



Nicht nur wieviele und welche Sprachen gesprochen werden ist dabei interessant, sondern auch der Anteil der Mitarbeiter:innen, die nicht fließend Deutsch oder Englisch sprechen: Die Umfrage hat dabei rund 26 Prozent der Arbeiternehmer:innen identifiziert, die beide Sprachen nicht gut sprechen. Deutsch und Englisch sind also zwar die am häufigsten vorkommenden Sprachen in der Logistik, jedoch können durchschnittlich trotzdem 26 Prozent diese nicht sprechen. Diese 26 Prozent können also schwer mit Kolleg:innen, sprich den anderen 74 Prozent, kommunizieren.



Eine der Folgen von solchen Kommunikationsproblemen könnten Schwierigkeiten bei der Einarbeitung von Personal sein. Rund 60 Prozent der Befragten haben hier angegeben, dass es mindestens den normalen Zeitanspruch braucht, um Menschen mit Sprachbarrieren in die Unternehmenslogistik einzuarbeiten. Rund 31 Prozent hingegen sind der Meinung, dass es deutlich zeitintensiver ist Personal mit Sprachbarrieren einzuarbeiten. Es gab aber auch hier eine hohe Zahl der Befragten (+ 40 Prozent) an, dass es weniger zeitintensiv sei, Menschen mit Sprachbarrieren einzulernen.