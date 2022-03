Dachser erweitert heimischen Standort

Dachser eröffnete sein Logistikzentrum in Hörsching 2008, 2017 wurde ein Warehouse an die bestehende Umschlagshalle angebaut. Nun, fünf Jahre später, erweitert Dachser wieder. Die weitere Lager- und Logistikfläche hat eine Grundfläche von 5.640 Quadratmeter und bietet zu den bisherigen 20.000 zusätzliche 10.500 Palettenstellplätze.



Neben intelligenten IT-Lösungen und aktuellen Sicherheitsstandards werden zehn weitere Tore hinzukommen, informiert Dachser in einer Aussendung. Insgesamt verfügt die Anlage nach dem Bauende über 120 Tore bzw. Rampen für das Umschlagslager und das Warehouse. Damit wird Platz für rund 10.000 Artikel geschaffen. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 4,3 Millionen Euro.



„Wir schätzen uns sehr glücklich über diese zukunftsträchtige Investition in unseren Standort. Mit dieser Erweiterung können wir noch schneller und flexibler auf die Kundenanforderungen eingehen und alle zusammenhängenden logistischen Funktionen entlang der Supply Chain effizient und kostengünstig verknüpfen“, so Michael Rauhofer, Niederlassungsleiter des Logistikzentrum Linz.