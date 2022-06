Das einträgliche Geschäft mit Logistik-Software

Der Software-Bereich in der Logistik ist riesig und hat viele verschiedene Bereiche. Es gilt, Prozesse zu verschlanken und in ihrer Effizienz zu steigern und eine vollständig digitale Prozesskette vom Lager bis zum Transport zu erreichen.



Vor allem angesichts der chaotischen Lieferketten, dem Problem des Fahrermangels, den kriegerischen Auseinandersetzungen und dessen Auswirkungen und den Ansprüchen des Lieferkettengesetzes haben Unternehmen auch aus Kosten- und Transparenzgründen ein Interesse daran, vollständige Transparenz und damit Einsparungseffekte zu erzielen.



So hat etwa Fourkites, ein Unternehmen das Software für Supply Chain Visibility anbietet, zuletzt ein Wachstum von satten 148 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Damit habe man die jährlichen Wachstumsziele in den Märkten Europas, des Nahen Ostens und Afrikas (EMEA) übertroffen, heißt es aus dem Unternehmen.



Die Zahl der Kunden, die ihre Sendungen mit Fourkites in EMEA verfolgen, ist in den letzten 12 Monaten um 59 Prozent gestiegen, während die Zahl der Spediteure, die ihre Sendungen verfolgen, im gleichen Zeitraum um 55 Prozent gestiegen ist.



Im Januar 2022 übernahm Fourkites den deutschen Anbieter von Supply-Chain-Visibility-Software NIC-place, den Marktführer für Supply-Chain-Visibility-Softwarelösungen, die speziell für Transportunternehmen, Spediteure und Logistikdienstleister entwickelt wurden.

