Der Einsturz eines Regals gehört zu den schwersten Unfällen, die in einem Lager passieren können. Selbst die kleinste Beschädigung am Regal kann Auslöser für ein Unglück sein. Das Risiko für derartige Schäden ist in Logistiklagern sehr groß, da die ständige Kommissionierung die Regale stark beansprucht. Auch kommen vermehrt Hubwagen und andere Flurfördergeräte wie Stapler zum Einsatz. Um Schäden durch etwaige Zusammenstöße zu verhindern, nutzen Lagerbetreiber verschiedene Schutzvorrichtungen wie z. B. Eck-, Wand oder Anfahrschutze. Um allerdings ausschließen zu können, dass es zu Zwischenfällen kommt, müssen Fachleute regelmäßig Regalinspektionen durchführen. Die Vorgaben für diese Kontrollen sind in der Regalinspektionspflicht nach DIN EN 15635 sowie in der Betriebssicherheitsverordnung und im Arbeitsschutzgesetz festgehalten.

Die Inspektionspflicht gilt für Schwerlastregale; die Regalinspektionspflicht nach DIN EN 15635 gibt dabei unter anderem vor, wie und in welchen Intervallen die Regale zu überprüfen sind.



So ist etwa das Tragwerk nur für eine „sorgfältige und richtige“ Benutzung ausgelegt. Das heißt, es dürfen keine zusätzlichen Kräfte oder Stoßbelastungen auf die Regale einwirken. Diese könnten beispielsweise durch eine Fehlbedienung wie eine Überschreitung der maximalen Traglast entstehen. Kapitel 9 der europäischen Norm fordert aus diesem Grund regelmäßige Kontrollen durch die Betreiber.



Dabei sind drei verschiedene Arten der Prüfung und deren Intervalle definiert. Grundsätzlich unterscheidet die Norm zwischen sofortiger Meldung, Sichtkontrolle und Experteninspektion. Wird ein Schaden an einem Regal direkt nach Verursachung kommuniziert, nennt es sich „sofortige Meldung“. Die „Sichtkontrolle“ umfasst eine regelmäßige, meist wöchentliche Überprüfung der Regalanlage. Diese führt ein in der Regalprüfung unterwiesener Mitarbeiter durch und fertigt anschließend ein Ergebnisprotokoll an. Die „Experteninspektion“ beschreibt eine ausführliche Überprüfung der kompletten Regalanlage. Mindestens einmal alle zwölf Monate muss ein Regalinspekteur alle Regale und deren Zustand überprüfen.