Supply-Chain-Manager heimischer Industriebetriebe allerdings sehen einen leichten Trend, dass Sourcing aus China weniger attraktiv wird. Es lasse sich etwa beobachten, dass die Nachfrage bei regionaleren Lieferanten im mitteleuropäischen Raum steigt und Kapazitäten aus Fernost abgezogen werden, erklärt Markus Schallaböck, Head Of Supply Chain Management bei Rosenbauer Group. „Da oder dort profitieren wir natürlich von unseren längeren Partnerschaften im regionalen Bereich, die sich jetzt wieder auszahlen. Aber wir haben auch gewisse Produkte, die wir in Fernost beziehen, und die nicht so leicht bei uns zu erhalten sind. Das heißt nur weil man es sich wünscht, kann man nicht einfach auf Nearshoring umstellen. Das ist durchaus ein längerer Prozess, aber ich orte hier schon Tendenzen, dass das bei der Entscheidung wieder mehr eine Rolle spielt“, antwortet Schallaböck auf die Frage nach regionalerem Sourcing.



Der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern Agrana arbeitet schon seit längerem daran, das Sourcing aus China zu verringern – bzw. ganz abzustellen, wie Michael Frey, Geschäftsführer bei Agrana Fruit, erklärt: „China war noch vor zehn Jahren ein bedeutender Rohstofflieferant, war preislich sehr kompetitiv, die Frachtraten waren niedrig - das war ein sehr großer Rohstoffmarkt. Dann haben sich die Arbeitskosten erhöht, der Frischmarkt boomte, das heißt es blieb weniger Ware für die Industrie übrig. Wenn wir früher vielleicht ein Drittel unserer Erdbeeren aus China gekauft haben, spielt China mittlerweile außer für den lokalen Markt eigentlich für Europa und sonstige Destinationen überhaupt keine Rolle mehr. Dieser Trend wird sich auch weiter fortsetzen. Wir haben in unserer strategischen Planung inkludiert, die Abhängigkeit von China Richtung Null zu bringen.“