Automatisierte Komponenten, Kommissioniersysteme und 100 autonome mobile Roboter (AMR) von Körber in einer 18.000 m² großen Anlage: DB Schenker setzt im neuen Distributionszentrum in Prag auf die Zusammenarbeit mit Körber zur Einführung automatisierter Lagerprozesse.



Die Lösung umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Automatisierungs- und Softwarekomponenten. Dazu gehören Fördertechnik, Servicelines für Mehrwertdienste, ein Verpackungsbereich, ein Cross-Belt Versandsorter und über 100 vollintegrierte AMRs vom Körber-Partner Geek+.



Die Arbeitszuweisung der Roboter wird über Software von Körber gesteuert, was eine schnelle und effiziente Ware-zu-Person-Kommissionierung ermöglicht. Etwa 15 Arbeitsplätze werden mit Put-to-Light- und Pick-by-Light-Systemen für verbesserte Ergonomie und Leistung ausgestattet. Diese Systeme werden vollständig integriert und vernetzt arbeiten, um optimierte Strategien für einen verbesserten Kundenservice zu ermöglichen.



Das Distributionszentrum soll Anfang 2023 in Betrieb gehen und die betriebliche Effizienz und Leistung bis 2034 verdoppeln.