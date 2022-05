Ein Förster und ein Intralogistiker haben am ersten Blick nichts gemein. Da widerspricht Wolfgang Hackenberg, der als Mitarbeiter für Großkonzerne vor einigen Jahren ins Start-up-Umfeld gewechselt ist. Was die beiden Berufsgruppen gemeinsam haben und wie es ihm in diesem agilen Umfeld geht, erzählt er im Dispo Blitztalk.