Der neueste Roboter von Boston Dynamics, Stretch, wurde speziell für die Automatisierung des Entladeprozesses in Distributionszentren entwickelt. Boston Dynamics wird in den nächsten drei Jahren eine Flotte von Stretch-Robotern an mehrere DHL-Lagerhäuser in ganz Nordamerika liefern. Der Vertrag mit DHL markiert den ersten kommerziellen Kauf von Stretch, der 2021 vorgestellt wurde.



Die Investition ist Teil der "Accelerated Digitalization"-Agenda von DHL Supply Chain, einer Strategie zur Entwicklung und Skalierung innovativer Lösungen und neuer Technologien. Stretch wird verschiedene Aufgaben im Lager übernehmen, angefangen bei der Lkw-Entladung an ausgewählten DHL-Standorten. Nach dem ersten Einsatz wird der mobile Mehrzweckroboter weitere Aufgaben übernehmen, um andere Teile des Arbeitsablaufs im Lager zu unterstützen, wodurch der Lagerbetrieb effektiv automatisiert wird.



Stretch soll in jedem Lager eingesetzt werden können um den Warenfluss zu erhöhen und die Sicherheit der Mitarbeiter zu verbessern, indem sie körperlich anspruchsvolle Aufgaben übernimmt. Stretch ist mit einer kompakten, omnidirektionalen mobilen Basis, einem speziell entwickelten, leichten Arm sowie einem intelligenten Greifer mit fortschrittlicher Sensorik und Steuerung ausgestattet, der eine Vielzahl von Kartontypen und -größen handhaben kann. Außerdem ist er mit der Computer-Vision-Technologie von Boston Dynamics ausgestattet, die es ihm ermöglicht, Kartons einfach und ohne Vorprogrammierung zu erkennen. Stretch ist in der Lage, komplexe Situationen wie ungeordnete Stapelkonfigurationen autonom zu bewältigen und heruntergefallene Kartons zu bergen.