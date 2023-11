Angesichts der globalen Herausforderungen in der Lieferkette und der Schwierigkeit, offene Stellen zu besetzen, sehen einige in der Automatisierung eine Chance, mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Dennoch fürchten viele Führungskräfte Probleme bei der Implementierung der Technologie.



Auf die Frage nach den Hindernissen für die Umsetzung in ihren Unternehmen gaben 28,3 Prozent der Führungskräfte an, dass ihnen das Know-how für die Durchführung von Projekten fehle. Fast ein Viertel (24,5 Prozent) stellte Integrationsschwierigkeiten in ihrer derzeitigen Lagerumgebung fest. Darüber hinaus haben 22 Prozent mit internen Widerständen zu kämpfen, 21 Prozent gaben an, dass Support und Wartung ein unüberwindbares Problem darstellten, und 22 Prozent haben keine Zeit für die Schulung ihrer Mitarbeiter. Schließlich glauben 18 Prozent, die Automatisierung sei zu kompliziert, um sie unternehmensweit zu implementieren. Insgesamt gab nur ein Fünftel der Befragten an, dass es keine organisatorischen Hindernisse für die Umsetzung der Automatisierung gäbe.



„Für viele Unternehmen ist die Automatisierung ein notwendiger Schritt zur Produktivitätssteigerung, aber sie ist eben kein Allheilmittel", so Proglove-CEO Stefan Lampa, "Diese Studie zeigt ernsthafte Hindernisse auf, die viele Führungskräfte davon abhalten, die Technologie einzuführen. In jedem Fall muss sie so implementiert werden, dass sie den spezifischen Bedürfnissen jedes einzelnen Unternehmens gerecht wird, und nicht als Automatisierung um ihrer selbst willen.“



Die Studie verweist zudem auf die Unsicherheit bei der Einführung vollständig autonomer Technologie. 40,6 Prozent der Befragten haben noch keinen Versuch unternommen, die Automatisierung einzuführen, während 11,8 Prozent ihre Projekte verschoben haben. Tatsächlich sind mehr Führungskräfte von Investitionen in halb- oder teilautomatisierte Systeme (47,4 Prozent), Künstlicher Intelligenz (48,4 Prozent) und in industrielle Wearables (41,9 Prozent) überzeugt als von vollständiger Automatisierung (31,6 Prozent).



Stefan Lampa weiter: „‘CollaboMation‘ oder 'collaborative Automatisierung' ist eine Option, die viele Unternehmen in Betracht ziehen. Für einige Unternehmen ist eine vollständige Automatisierung auf kurze Sicht einfach nicht die richtige Lösung. Stattdessen konzentrieren sie sich auf Technologien, die die Fähigkeiten des menschlichen Mitarbeiters in den Mittelpunkt stellen und diese ergänzen."