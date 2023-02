Der Robotikhersteller ABB Deutschland wollte in einer Umfrage den Stand der Automatisierung im deutschen Mittelstand und der Logistikindustrie erfassen. Demnach wird vor allem nach der Meinung von KMU die Themen Robotik und Automatisierung besonders stark im Logistiksektor (62,5 %) ansteigen. Großes Potenzial bescheinigen sie auch der Pharmaindustrie (29,9 %) und dem Gesundheitswesen (23,3 %) sowie der Nahrungsmittelbranche (29,8 %).



Demgegenüber stehen natürlich Vorbehalte – und hier vor allem der Kostenaspekt (45,5 %). Auch die Skepsis bei Mitarbeitenden (20,3 %) und fehlende Automatisierungskonzepte (20,2 %) sehen die Befragten als Hürde. Jene KMU, die bereits über eine robotergestützte Automatisierung nachdenken, legen 38,5 % Wert auf eine einfache und leichte Programmierung. Eine hohe Sicherheit ist für ein Drittel der Befragten wichtig.



Vor allem E-Commerce werde weiter wachsen, sind sich 80 Prozent der Befragten einig. Sie sehen die die größten Herausforderungen für die Intralogistik dabei im Arbeitskräftemangel (30,2 %), in Engpässen im Warenfluss (30 %) und in knappen Lagerkapazitäten (17,7 %).



Die größte Herausforderung - der Arbeitskräftemangel - zeigt auch das nach Einschätzung der Befragten größte Potenzial von Automatisierungslösungen: Die Entlastung des Personals (38,1 %). Roboter nehmen den Mitarbeitenden monotone, unergonomische Arbeiten ab. Dabei zählen sie Tätigkeiten wie Etikettieren (32,8 %), Verpacken (29 %), Palettieren (25,9 %) und Kommissionieren (25,6 %) zu den vielversprechendsten, robotergestützten Anwendungen.



Weiterhin versprechen sich die befragten Unternehmen, dass sie den Arbeitskräftemangel mit Hilfe von Robotik kompensieren (23,1 %) sowie eine höhere Produktivität und mehr Durchsatz (27,3 %) erzielen können.