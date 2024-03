Die "erweiterte und integrierte Partnerschaft" soll zur Einführung eines umfassenden und modularen Produktportfolios führen, das auf die sich wandelnden Anforderungen der Branche zugeschnitten ist, heißt es von den Unternehmen. Sie soll dem Lebensmittelhandel Automatisierungslösungen in der richtigen Größenordnung sowie einzigartige Funktionen im laufenden Betrieb bieten.



Mit gewinnbringenden Fulfillment-Modellen für hohe, mittlere und niedrige Volumina können Händler verschiedene Technologien und Lösungen wählen, um ihre E-Commerce-Strategie umzusetzen und den Konsumenten den besten Servicegrad zu bieten. Lebensmittelhändler sind so in der Lage, ein intelligentes, vernetztes Fulfillment-Netzwerk aufzubauen, ohne auf eine bestimmte Lösung festgelegt zu sein, mit verschiedenen Hardware- und Softwareanbietern zusammenarbeiten zu müssen oder Kompromisse bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie einzugehen.



"Nachdem wir in den letzten sieben Jahren mit dem Lebensmittelhandel zusammengearbeitet haben und mit ihnen gewachsen sind, freuen wir uns, unseren Partnern in der Lebensmittelbranche mit unserem Technologiepartner Knapp eine neue, modulare Lösung anbieten zu können", kommentiert Jose Aguerrevere, Mitbegründer von Takeoff.



Rudolf Hansl, Vice President Food Retail Solutions und General Manager Knapp Systemintegration GmbH, fügt hinzu: "Die Automatisierung ist nach wie vor von grundlegender Bedeutung, wenn es darum geht, den steigenden Personalkosten zu begegnen und ein optimales Kundenerlebnis zu bieten. Durch die Expertise von Takeoff konnten wir unsere modulare Lösung für Micro Fulfillment weiterentwickeln. Darüber hinaus werden wir unser bestehendes Portfolio im Rahmen dieser neuen, intensivierten Partnerschaft erweitern, um es einfacher als je zuvor zu machen, eine richtig dimensionierte Automatisierung für jeden Händler und an jedem Ort einzusetzen." In der nächsten Phase ihrer Partnerschaft bringen Takeoff und Knapp ihre Teams für Vertrieb, Lösungsentwicklung und technische Produktentwicklung näher zusammen.



Vor sieben Jahren schuf Takeoff die Kategorie des hyperlokalen Fulfillments mit einer maßgeschneiderten, auf den Lebensmittehandel spezialisierten Plattform – Micro Fulfillment Centers waren geboren. Nach einer umfassenden Evaluierung der vorhandenen Technologien am Markt entschied sich Takeoff für eine Partnerschaft mit Knapp.