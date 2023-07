Ein Highlight der Logistikhalle sei der vollautomatisierte Betrieb, so der Projektleiter: Angelieferte Ware werde über ein Förderband in die Tiefkühlhalle eingebracht, automatisch etikettiert und mittels selbsttätigen Regalbediengeräten an den richtigen Platz befördert. Durch künstliche Intelligenz lernen diese laufend dazu. „Die vollautomatischen Abläufe steigern die Arbeitssicherheit, weil keine Personen mehr im Lager arbeiten müssen. Zudem beschleunigt die Technik den gesamten Prozess“, meint Wilflingseder.



Die gesamte Anlage kann digital visualisiert und mittels Fernwartung betrieben werden. Alle Abläufe in der Halle sind digitalisiert. Die Lagerhalle kann jegliche Art von Produkten aufnehmen, von Lebensmitteln über Pharmazeutika bis hin zu Elektrogeräten - ohne Gewichtsbeschränkungen.