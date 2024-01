Das Schweizer Unternehmen Dosenbach-Ochsner ist seit 1973 Teil der Deichmann-Gruppe. 1865 gegründet, ist es der größte Schuhhändler der Schweiz. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel, in 31 Ländern weltweit aktiv und beschäftigt über 48.000 Mitarbeiter in über 4.600 Filialen. In der Schweiz werden unter dem Markennamen Dosenbach, Ochsner Sport und Ochsner Shoes insgesamt über 370 Niederlassungen betrieben, in denen (Stand 2020) jährlich insgesamt rund 20 Millionen Paar Schuhe und weitere Artikel verkauft werden. Auch das in den letzten Jahren stark gewachsene E-Commerce-Geschäft stellt eine gewaltige Anforderung an die interne Logistik des Unternehmens dar.



Auf Basis dessen entschied sich die Dosenbach-Ochsner AG für die Errichtung eines neuen Lagers in Luterbach sowie für die von Exotec entwickelte Lagerautomatisierungslösung, das Skypod-System. Gegenüber herkömmlichen Lagersystemen gab für Dosenbach-Ochsner insbesondere die einfache Skalierbarkeit bei Leistungsspitzen den Ausschlag. Zum Einsatz kommen insgesamt über 100 Skypod-Roboter, die aus rund 174.000 Regalstellplätzen die Pickstationen sowie nachgelagert mit Transport-Robotern (AGVs) Packstationen bedienen.



„Für die Versorgung unseres E-Commerce-Geschäfts ist es unabdingbar, dass wir auf eine zuverlässige Intralogistik bauen können“, sagt Gregor Oberfranz, Leiter Logistik der Dosenbach-Ochsner AG. „Dabei kommt es besonders darauf an, dass wir auch große Leistungspeaks schnell und unkompliziert bewältigen können – und hierfür ist das Skypod-System von Exotec für uns die ideale Lösung.“



„Wir sind sehr stolz, dass wir mit Dosenbach-Ochsner eine so renommierte und traditionsreiche Schweizer Marke als Kunden gewinnen konnten“, sagt Andreas Stöckl, eVP Sales Zentraleuropa bei Exotec. „Als große Handelskette mit Online-Präsenz ist eine zuverlässige Intralogistik das A&O – und wir freuen uns schon darauf, die Unternehmen der Dosenbach-Ochsner AG hier bestmöglich zu unterstützen.“