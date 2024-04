Betreiber von Webshops können sich komplett auf den Vertrieb und die Weiterentwicklung ihrer Plattform konzentrieren. Alles andere übernehmen wir“, so Barbara Geissler-Henn, Managerin Business Development Contract Logistics bei Duvenbeck in Stuttgart. Denn in Böblingen bei Stuttgart hat der Logistiker Anfang des Jahres ein neues Fulfillment-Center für die Auftragsabwicklung von online bestellten Waren in Betrieb genommen. Dort bietet Duvenbeck nun alle Dienstleistungen an, die Betreiber von Webshops oder Online-Marktplätzen für den E-Commerce benötigen. Lagerung, Bestandsführung, Verpackung und Retourenabwicklung erhalten Online-Händler jetzt als Gesamtpaket von Duvenbeck.



Bisher haben die Mode-Start-ups Vicinity und MoonLight ihre komplette Auftragsabwicklung an Duvenbeck ausgelagert. Über IT-Schnittstellen gehen die Kundenbestellungen direkt nach Böblingen. Bestellungen, die bis 15 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag komissioniert, verpackt und per Express- und Paketdienst an Firmen- oder Privatkunden versandt - auf Wunsch auch klimaneutral.



Das neue Fulfillment-Center in Böblingen ist dabei als Multi-User-Warehouse mit Wachstumspotenzial für die jeweiligen Online-Händler konzipiert. Auf Wunsch können zusätzliche Services wie der Versand in individuellen Kunden- oder Aktionsverpackungen gebucht werden. Ein reibungsloses Retourenmanagement mit Qualitätskontrolle und Aufarbeitung der Retouren sind ebenfalls Bestandteil des Angebots.



„Wir sprechen aber nicht nur Webshops für Privatbesteller an. Unser Fulfillment-Konzept eignet sich genauso gut für Industriekunden, deren Komponenten und Ersatzteile unkompliziert und schnell beim Kunden sein müssen“, so Geissler-Henn abschließend.