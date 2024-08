Ankush Malhotra ist der neue Group CEO des Technologie- und Automatisierungsunternehmens Element Logic. Er tritt die Nachfolge von Dag-Adler Blakseth an, der das Unternehmen vor fast 40 Jahren mitbegründete und sich nach 30 Jahren an der Spitze aus dem Tagesgeschäft zurückzieht.



„Ich freue mich sehr darauf, diesem großartigen Unternehmen beizutreten. Element Logic hat eine beeindruckende Wachstumsreise hinter sich und hat große Ambitionen für sein nächstes Kapitel. Ich bin begeistert, Teil dieser leidenschaftlichen Gruppe zu sein und freue mich darauf, in den kommenden Monaten und Jahren Werte zu schaffen und das Unternehmen voranzubringen“, sagt Ankush Malhotra.



Malhotra bringt einschlägige Erfahrungen aus seiner 18-jährigen Tätigkeit bei Fluke Industrial mit, einem Unternehmen, das in seiner Branche weltweit das größte ist. Hier hatte er verschiedene Positionen in den USA und im Vereinigten Königreich inne, die letzten vier Jahre als Präsident des Unternehmens. Malhotra tritt mit sofortiger Wirkung als neuer CEO an.



„Angesichts der globalen Expansion, die das Unternehmen jetzt anstrebt, ist es ein natürlicher Zeitpunkt, den Staffelstab weiterzugeben. Ankush Malhotra ist eine ehrgeizige und international erfahrene Führungspersönlichkeit, die weiß, was es braucht, um als globales Unternehmen erfolgreich zu sein. Sein Führungsstil und seine Prinzipien stimmen gut mit dem überein, wofür wir bei Element Logic stehen und was wir anstreben. Seine umfassenden Kenntnisse in der Führung eines Wachstumsunternehmens mit unterschiedlicher Komplexität in einem globalen Markt machen ihn zur idealen Wahl für den nächsten Teil unserer Reise“, sagt Dag-Adler Blakseth, ehemaliger Group CEO von Element Logic. Er übernimmt nun die Rolle des Vorstandsvorsitzenden.



In den letzten Jahren hat Element Logic erheblich expandiert und seinen Vertrieb auf neue Märkte ausgedehnt. In den letzten drei Jahren ist das Unternehmen von zwölf auf 19 Märkte, von einem auf drei Kontinente und von 170 auf 900 Mitarbeiter weltweit gewachsen. Das Ziel ist es nun, noch mehr Marktanteile innerhalb und außerhalb Europas zu erobern, um der führende Integrator für automatische Lagerlösungen weltweit zu werden.



„Das nächste Kapitel von Element Logic ist ein spannendes Kapitel. Wir haben mutige Ambitionen, unseren Marktanteil weltweit zu erhöhen, indem wir international expandieren, zusätzliche geografische Märkte erschließen und unser Angebot erweitern. Gemeinsam mit dem talentierten Team von Element Logic werde ich meine Erfahrung und mein Wissen einsetzen, um ein profitables Wachstum in allen Märkten zu erreichen und gleichzeitig eine Kultur zu pflegen, in der die Menschen im Mittelpunkt stehen“, so Malhotra abschließend.