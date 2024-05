Das Gerät hat einen gewissen Coolness-Faktor. Damit kann man auf Job- und Ausbildungsmessen junge Menschen wunderbar ansprechen, denn im Lager gibt es durchaus auch moderne Technik. Der Einsatz von Exoskeletten macht die Arbeit gleich viel interessanter.



Auch Pablo Cruz Santana ist begeistert. "Anfänglich ist das Tragen des Exoskeletts etwas ungewöhnlich und der Körper muss sich schrittweise an das Tragen gewöhnen." Der kleine Akku des Geräts hält eine Schicht durch, ohne dass geladen werden muss.



Bevor sie mehrere Stunden am Stück damit arbeiten können, werden die Mitarbeitenden im Lager nach und nach an die motorisierte Unterstützung gewöhnt. Dazu werden sie gerade intensiv geschult. Auch der Hersteller German Bionic ist regelmäßig im Lager unterwegs, unterstützt bei der Anwendung und sammelt Erfahrungswerte für die Weiterentwicklung.



Seit Anfang April dieses Jahres sind in Hörsching drei Exoskelette bei der Kommissionierung und beim Umpacken von Paletten im Warehouse im Einsatz. Geplant ist die Verwendung auch bei der Entladung von Containern, kündigt Michael Zoitl an. Da verschiedene Mitarbeitende mit dem Gerät arbeiten, sind die individuellen Einstellungen hinterlegt und lassen sich mit einer PIN abrufen. Am Ende des Einsatzes kann der Benutzer zudem sehen, um wie viele Kilogramm er an dem Tag entlastet wurde.