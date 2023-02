Fiege Austria hat mit Anfang des Jahres die Geschäftsaktivitäten der AV Logistic Center GmbH übernommen, ein ehemaliges Tochterunternehmen der AV Holding Beteiligungs GmbH. Zu den Kunden zählten neben AV-Gruppe selbst auch Unternehmen wie der Wiener Traditionsverlag Piatnik und die Schweizer Uhrenmanufaktur Breitling.



Michael Jahn, Geschäftsführer der Fiege Austria GmbH, erklärt: „Durch die unmittelbare Nachbarschaft haben wir ein einvernehmliches Verhältnis zur AV Logistic entwickelt und in den vergangenen Jahren kooperativ zusammengearbeitet. Durch den Erwerb der Unternehmensanteile können wir unseren Kundenkreis erweitern und unsere Präsenz in Wien langfristig stärken. Besonders freut uns, dass wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Erfahrung und ihr Know-how übernehmen können.“



Das operative Geschäft inklusive Anlagegütern wie einem Hochregallager hat Fiege in das Multi-User-Center auf seinem angrenzenden Areal in der Schußlinie überführt. Das Geschäft wird vorerst unter bestehendem Namen fortgeführt.