dispo: Herr Nicolai, welche sind die aktuellen Trends in der Lagerautomatisierung?



Volker Nicolai: Der Trend geht immer mehr hin zu flexibleren Lösungen wie etwa AMR-Systemen und weg von einer stationären Fördertechnik quer durch die Fabrik. Dadurch verstärkt sich natürlich der Trend der IT-Lastigkeit dieser Systeme. Es geht also weg von der Mechatronik, die natürlich immer noch erforderlich ist, hin zu intelligenten IT-Systemen. Vernetzung ist also ebenfalls ein großer Trend. So sind etwa Lagerverwaltungssysteme immer stärker mit einem ERP-System verbunden, um Informationsverluste zu vermeiden.

Deshalb ganz eindeutig: Der Trend geht in Richtung mobiler Systeme und übergelagerter IT-Systeme und weg von den Fördersystemen wie Förderrollen oder Förderbänden. Fördersysteme werden natürlich nach wie vor gebraucht. In heutigen Produktionssystemen gibt es vielleicht ein Lagersystem, das nach wie vor konventionell betrieben werden kann – also mit Regalbediengeräten oder Shuttle-Systemen. Die Verbindung der einzelnen Fertigungsinseln wird dann häufig mit fahrerlosen Transportsystemen realisiert. Was früher durch stationäre Fördertechnik verbunden war, kann heute oft flexibler gestaltet werden. Der Zweck ist, eine Fabrik zu bauen, die sehr flexibel ist und verschiedene Fertigungsinseln miteinander verkettet. Das kann man durch mobile Systeme sehr sinnvoll gestalten.



Haben Sie den „großen“ Blick auf die Lagerautomatisierung?



Nicolai: Aktuelle Zahlen habe ich für Europa oder die Welt nicht. Daran, dass die Intralogistik die größte Gruppe im Verband der deutschen Maschinenbauer ist, sieht man, dass der Intralogistik-Markt ein großer Wirtschaftsfaktor ist, sowohl in Mitteleuropa als auch Nordamerika und Asien.

Was ich selbst nicht wusste, ist, dass der indische Markt ebenfalls stark wächst. Die Megacitys wachsen und durch die ebenfalls wachsende Mittelschicht steigt auch der Bedarf. Die Distributionszentren, die früher am Rand der Stadt waren, befinden sich jetzt mitten in der Stadt und können nicht expandieren, also muss die Leistung über Automatisierung gesteigert werden. Das zeigt sich in vielen asiatischen Städten.