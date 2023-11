Es war ein "intensiver Prozess", die Suche nach einem neuen CEO, heißt es vom heimischen Intralogistiker TGW. Doch Henry Puhls Erfolgsbilanz und Führungserfahrung in der Automatisierungsbranche - zuletzt als CTO der Kion Group - sowie die hohe Identifikation mit den Unternehmenswerten wären hervorgestochen und hätten ihn zur idealen Wahl gemacht, um TGW Logistics in die nächste Phase zu führen.

Henry Puhl bringe zusätzlich zu seiner Erfahrung als CTO der KION Group einen internationalen Track-Record in der Industrietechnik sowie Automatisierungsbranche mit, verfüge über umfangreiches Wissen, das die gesamte Wertschöpfungskette abdecke. Er sei eine charismatische Führungspersönlichkeit mit tiefem Verständnis für die Kundenperspektive, breitem Technik Know-how und viel Transformationserfahrung. Er war außerdem bei globalen Unternehmen wie der Claas Gruppe oder John Deere tätig.



„Die Intralogistik blickt auf einen ausgesprochen positiven Wachstumsmarkt. TGW Logistics verfügt über Spitzentechnologie und einzigartiges Know-how, hat bereits eine sehr gute Geschäftsbasis in Europa und viel Potenzial sich auch in den USA stärker zu positionieren. Wir werden die bereits begonnene Transformation im Unternehmen nutzen, um TGW Logistics in die Top-Liga der internationalen Player zu heben und Markpotenziale optimal für uns zu nutzen" so Puhl.