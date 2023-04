Die deutsche Versandapotheke Medikamente-per-Klick wurde 2004 von Apotheker Karlheinz Ilius, der Inhaber von insgesamt drei Apotheken ist, mit dem Ziel gegründet, seinen Kunden den besten Service und eine kompetente Beratung rund um das Thema Arzneimittel anzubieten. Medikamente-per-Klick beschäftigt in seinem Lager mehr als 170 Mitarbeiter.



Nun hat die Versandapotheke zwei automatische Verpackungslinien von Ranpak installiert, die aus jeweils einem Kartonaufrichter Form’it! und einer automatischen In-Line Verpackungsmaschine Cut’it! EVO bestehen. Die Kooperation mit Ranpak betraf auch die Automatisierung des Kommissionierungs-/Verpackungsprozesses.



Die Form’it! Kartonaufrichter sind halbautomatische Maschinen, die eine preiswerte Automatisierung ermöglichen. Sie sind für eine Vielzahl von Verpackungsformaten geeignet. Die Maschinen sind in drei Rahmengrößen (1000, 2000, 3000) mit zwei Verschlussmöglichkeiten (Heißleimverklebung und Klebeband) und bis zu vier Magazinen, die auch unterschiedliche Kartongrößen verarbeiten können. Sie können mit Selbstklebeband, Papierklebeband oder mit Heißleimverklebung geliefert werden.



Die automatische In-Line Verpackungsmaschine Cut’it! EVO reduziert Leerräume in Paketen vor dem Versand und senkt so die Versandkosten. Sie kürzt die Kartons automatisch so, dass sie dem höchsten Füllstand entsprechen, und klebt dann einen Deckel sicher auf.



Eigentlich wollte Medikamente-per-Klick Maschinen integrieren, die die Pakete mit Kunststoffband verschließen. Aber dann erfuhr die Versandapotheke von den automatischen EOL-Lösungen von Ranpak. Ilius sagt: „Wir mussten feststellen, dass die von Cut’it! EVO ermöglichte Höhenreduzierung praktische Vorteile bot. Wir verwenden eine einzige Kartongröße. Ohne die Höhenreduzierung würden wir viel Luft verschicken und müssten das Leervolumen mit Luftpolsterkissen auffüllen. Das ist nun nicht mehr erforderlich. Auch sind wir mit der 99%igen Verfügbarkeit der Maschinen von Ranpak sowie mit dem reaktionsschnellen Service des Unternehmens sehr zufrieden. Das macht für unsere Betriebsabläufe schon einen großen Unterschied aus.“



Ilius erwähnt, dass im Dezember 2022, einem typischen Produktionsmonat, bei 99 Prozent der Kartons die Höhe verringert wurde. Damit konnte bei einer Maschinenverfügbarkeit von 99,4 Prozent eine durchschnittliche Reduzierung von 136 mm erreicht werden.