Wago ist ein Anbieter von elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik und Interface-Elektronik. Seit 24 Jahren dient das Zentrallager Sondershausen (ZLS) als weltweiter Logistik-Hub, der Landesgesellschaften in 80 Ländern und Direktkunden versorgt. Perspektivisch stößt es aber aufgrund des anhaltenden Artikel- und Unternehmenswachstums an operative Grenzen, weshalb auf einer Fläche von rund 11.000 Quadratmetern die ZLS-Kapazität nahezu verdoppelt wird.



Damit investiert Wago einen mittleren zweistelligen Millionen Euro Betrag in das neue Logistikzentrum, das direkt neben dem bestehenden Zentrallager Sondershausen (ZLS) entstehen und mit diesem verbunden sein wird.



Es umfasst ein fünf-gassiges, vollautomatisches Paletten-Hochregallager, ein jeweils zwei-gassiges, automatisches Kleinteile- und ein Shuttle-Lager sowie deren fördertechnische Vernetzung für Paletten-, Behälter- und Kartonware. Robotik-Lösungen für die Depalettierung, Palettierung und Kommissionierung sowie Kartonaufrichter und -verschließer in Verbindung mit einer starken Automatisierung im Versand komplettieren die hoch automatisierte Intralogistik im Erweiterungs-Neubau. Realisiert werden sowohl die gesamte Intralogistik als auch das SAP EWM/MFS zur Lagerverwaltung und -steuerung von der IGZ Automation als vollverantwortlichem Generalunternehmer (GU).



Diana Wilhelm, Vice President Corporate Logistics bei Wago, erklärt die Motivation für die umfangreiche Erweiterung: „Wago ist ein international wachsendes Unternehmen, das 2021 erstmals einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro erzielt hat. Deshalb ist es uns wichtig, unsere Kapazitäten proaktiv auszubauen und unseren Kunden und Gesellschaften eine zukunftsfähige Logistik mit hohem Lieferservicegrad bereitstellen zu können.“



IGZ-Geschäftsführer Alfred Meyer freut sich, dass Wago auch für deren bislang größten Logistikinvest der IGZ das Vertrauen schenkt: „Vor etwa sechs Jahren entschied sich Wago für den unternehmensweiten SAP EWM/MFS-Einsatz als strategische IT-Plattform in der Lo-gistik. Inzwischen durften wir drei GU-Neubauprojekte und SAP EWM/MFS an acht Standorten gemeinsam mit Wago umsetzen.“

