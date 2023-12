Holz-Her ist ein auf den holzverarbeitenden Maschinenbau spezialisiertes Unternehmen mit Hauptsitz im deutschen Nürtingen. Aufgrund der Erweiterung des Produktportfolios wird nun am Standort Voitsberg in Österreich ein automatisiertes Kleinteile- und Schmalganglager von Toyota Material Handling Austria implementiert. Aufgrund des über Jahrzehnte gewachsenen Standorts ist die große Herausforderung dabei die flächenmäßige Einschränkung am Gelände des Unternehmens, denn sämtliche Nachbargrundstücke sind verbaut.



Im Sinne des optimierten Outputs und dem Anspruch, dass Mitarbeiter ergonomischer Arbeiten sollen, wird nun auf einer verbauten Fläche von 1.500 m2 ein neues Rohwarenlager entstehen. Das geplante Konzept des Lagers sieht ein Schmalganglager für Palettenware sowie ein automatisiertes Kleinteilelager vor. Aus beiden Lagerlösungen muss für die Produktion kommissioniert werden und die Möglichkeit gegeben sein, Klein- und Großteile zusammenzuführen um in Folge eine effiziente Produktionsversorgung gewährleisten zu können. Die Fertigstellung der neuen Anlage ist für etwa Mitte 2024 geplant.



Zur optimalen Raumnutzung des Neubaus fiel die Wahl auf eine Autostore-Anlage mit rund 12.000 Behältern, die gemeinsam mit Konzernschwester Bastian Solutions implementiert wird. Das Kleinteilelager nimmt eine Fläche von 350 m2 ein und ist als Zwei-Ebenen-Lösung konzipiert um die geplante Raumhöhe von zwölf Metern optimal nutzen zu können. So bleibt in der Erdgeschoß-Ebene neben dem Kleinteilelager Platz für Wareneingang und Kommissionierbereich inklusive Konsolidierung. Mittels Swingports gelangen die Behälter der Anlage vom Erdgeschoss in die Lagerebene des Kleinteilebereichs. Die Swingports bilden die Schnittstelle der automatisierten Anlage von Maschine zum Menschen.