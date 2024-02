Der smarte Pickroboter RovoFlex adressiert Herausforderungen wie den Arbeitskräftemangel oder immer schnellere Sortimentswechsel und kann auch anspruchsvollere Ware wie Tiefkühlprodukte oder spitze Gegenstände handeln. RovoFlex schafft einen Durchsatz von über 1.000 Artikeln pro Stunde, bei einem Zwei-Schicht-Betrieb ist der Return on Investment bereits nach rund zweieinhalb Jahren erreicht.



RovoFlex lässt sich jedoch nicht nur in Kombination mit dem PickCenter einsetzen, sondern auch mit anderen Arbeitsplätzen (1:4, 2:6, …). Prozesse wie Sortieren, Konsolidierung oder Vereinzelung werden damit effizient automatisiert. Ein weiterer Vorteil: Nutzer:innen können den Pickroboter innerhalb weniger Tage in ihre Bestandsanlage integrieren.



„Mit dem PickCenter RovoFlex hat TGW Logistics eine Innovation entwickelt, die dank Künstlicher Intelligenz mit jedem Greifvorgang dazulernt und sich permanent selbst optimiert“, betont Christoph Wolkerstorfer, Chief Technology Officer von TGW Logistics. „Die hohe Produktivität, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der geringe Platzbedarf machen RovoFlex zu einem Gamechanger, mit dessen Hilfe Intralogistik-Prozesse neu gedacht werden können.“